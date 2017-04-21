Свободненцы рассказывают о семье маргиналов, убивающих животных ради еды

Жители Свободного рассказывают о кладбище домашних животных на одном из частных подворий. Семья, которую горожане характеризуют как маргинальную, ловит собаки и кошек и употребляет в пищу. Останки животных, разбросанные вокруг дома, сфотографировал сосед. Мужчина рассказал в соцсетях о том, что слышал крики животных и попросил помощи у неравнодушных горожан.

«Посоветуйте, куда можно обратиться? Соседи убивают собак. Полиция только беседу может провести» – такое сообщение местный житель Александр разместил в социальной сети. Под текстом последовали фотографии – останки кошки, обезглавленная собака и живой пес, привязанный к дереву. По словам мужчины, на этих снимках запечатлен двор его соседей-маргиналов, снимки он делал из-за забора.

На призыв о помощи откликнулись неравнодушные свободненцы. Они отправились к дому, где живет семья. «Нас собралось человек 15-20. Нам открыла дверь женщина, живущая там, и пропустила внутрь. Она живет в доме с братом, они нигде не работают, постоянно пьют. Причем дом, в котором они живут, им не принадлежит. Владелец дома, приятель этой женщины, сейчас находится в местах заключения, а пока он отсутствует, в его доме живет эта Раиса и ее брат», – рассказала жительница Свободного Оксана.

Ни дома, ни рядом с ним мертвых животных уже не было. Зато все также сидела привязанная к дереву черная собака. «Это просто надо было видеть. Худая, до смерти напуганная собака, привязанная короткой цепью. Она ни лечь, ни пошевелиться не могла. В глазах такой ужас был, и по телу мелкая дрожь. Мы отвязали несчастное животное, так она прямо ринулась к нам в объятия, настолько была рада, что ее спасают. Одна из девушек, приехавших с нами, забрала ее с собой», – поделилась Оксана.

По словам свободненцев, женщина призналась, что они убивают и едят собак и кошек, так как питаться больше нечем. В ответ горожане сказали, что напишут заявление в полицию и прокуратуру, кроме того, каждый день они будут приезжать в этот дом и проверять, живы ли оставшиеся собаки и не появляются ли там новые.

«В доме остались еще животные – одна кошка, щенок и пес породы спаниель. Мы не смогли их забрать, просто потому что некуда. Возможно, кто-то откликнется и возьмет этих бедолаг. Сегодня поедем проверять, чтобы они никого больше не убили. Они ведь, знаете, такие люди, что работать не пойдут. Им вон бесплатно рассаду дают, чтобы они огород сажали, а они идут эту рассаду продают и покупают спиртное», – добавила женщина.

Горожане собираются обращаться за помощью в правоохранительные органы. Люди будут писать заявление о жестоком обращении с животными, а также хотят обратить внимание полиции на то, что дом занят семьей самовольно.

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Екатерина PL