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Свободненцы рассказывают о семье маргиналов, убивающих животных ради еды

Свободненцы рассказывают о семье маргиналов, убивающих животных ради еды

Жители Свободного рассказывают о кладбище домашних животных на одном из частных подворий. Семья, которую горожане характеризуют как маргинальную, ловит собаки и кошек и употребляет в пищу. Останки животных, разбросанные вокруг дома, сфотографировал сосед. Мужчина рассказал в соцсетях о том, что слышал крики животных и попросил помощи у неравнодушных горожан.

«Посоветуйте, куда можно обратиться? Соседи убивают собак. Полиция только беседу может провести» – такое сообщение местный житель Александр разместил в социальной сети. Под текстом последовали фотографии – останки кошки, обезглавленная собака и живой пес, привязанный к дереву. По словам мужчины, на этих снимках запечатлен двор его соседей-маргиналов, снимки он делал из-за забора.

На призыв о помощи откликнулись неравнодушные свободненцы. Они отправились к дому, где живет семья. «Нас собралось человек 15-20. Нам открыла дверь женщина, живущая там, и пропустила внутрь. Она живет в доме с братом, они нигде не работают, постоянно пьют. Причем дом, в котором они живут, им не принадлежит. Владелец дома, приятель этой женщины, сейчас находится в местах заключения, а пока он отсутствует, в его доме живет эта Раиса и ее брат», – рассказала жительница Свободного Оксана.

Ни дома, ни рядом с ним мертвых животных уже не было. Зато все также сидела привязанная к дереву черная собака. «Это просто надо было видеть. Худая, до смерти напуганная собака, привязанная короткой цепью. Она ни лечь, ни пошевелиться не могла. В глазах такой ужас был, и по телу мелкая дрожь. Мы отвязали несчастное животное, так она прямо ринулась к нам в объятия, настолько была рада, что ее спасают. Одна из девушек, приехавших с нами, забрала ее с собой», – поделилась Оксана.

По словам свободненцев, женщина призналась, что они убивают и едят собак и кошек, так как питаться больше нечем. В ответ горожане сказали, что напишут заявление в полицию и прокуратуру, кроме того, каждый день они будут приезжать в этот дом и проверять, живы ли оставшиеся собаки и не появляются ли там новые.

«В доме остались еще животные – одна кошка, щенок и пес породы спаниель. Мы не смогли их забрать, просто потому что некуда. Возможно, кто-то откликнется и возьмет этих бедолаг. Сегодня поедем проверять, чтобы они никого больше не убили. Они ведь, знаете, такие люди, что работать не пойдут. Им вон бесплатно рассаду дают, чтобы они огород сажали, а они идут эту рассаду продают и покупают спиртное», – добавила женщина.

Горожане собираются обращаться за помощью в правоохранительные органы. Люди будут писать заявление о жестоком обращении с животными, а также хотят обратить внимание полиции на то, что дом занят семьей самовольно.

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#животные #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Darina131

    Darina131
    2 часа назад

    Приехало 15-20 человек, а взять кошку, щенка и спаниеля некому . Оставили там . Ну и ну..

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    да это больные люди,их уже не излечишь,надо немало приложить усилий для их излечения,а кому это надо,и печально,что идёт увеличение таких людей...

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    Лицемеры. Если уж приехали спасать, то спасайте. Забирайте, пристраивайте. А то просто любопытные варвары потоптались и разошлись.

    И еще: "они убивают и едят собак и кошек, так как питаться больше нечем. В ответ горожане сказали, что напишут заявление в полицию и прокуратуру"

    Нормально? Людям жрать нечего, когда такое дело не особо думаешь кошечка или собачка. Никто не думал в соцзащиту обратиться вместо прокуратуры? В приют какой-нибудь я не знаю

  • Бублик

    Бублик
    1 час назад

    Там весь Свободный такой,одни маргиналы и остались,скорее бы киты заехали да и поели этих маргиналов.

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    едят значит нравится, на здоровье как грится, убивают главное не ради забавы а ради пропитания. Таким методом любого охотника можно раком поставить за то что бьет того же гуся лося медведя. А этих мать его сердобольных в лес надо слать, потому что кроме как вонять, лучше бы помогли материально

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    55 минут назад

    Убивать животных ради еды это древний закон выживания человека. В этом нет ничего маргинального. За почтенных господ между прочим это делают мясокомбинаты и птицефабрики. Не нужно здесь подменой понятий заниматься.

  • Пиум-Пиум

    Пиум-Пиум
    47 минут назад

    Ленивые упыри. Лишь бы не делать ничерта да пить. Терпеть не могу всю эту плесень человеческую, тупых, опустившихся бездельников, от которых только проблемы окружающим и страдания животным. Паразиты. Отправлять бы их всех насильно работать на самое тяжелое и дешевое производство, чтобы неповадно было. Граждане, блин, нашлись.

  • sinica

    sinica
    44 минуты назад

    Чхишвабрашван

    Убивать животных ради еды это древний закон выживания человека. В этом нет ничего маргинального. За почтенных господ между прочим это делают мясокомбинаты и птицефабрики. Не нужно здесь подменой понятий заниматься.



    В племенах людоедов принято жрать приплывших путешественников.. вам не кажется, что нужно в эволюции подниматься на ступень выше , а не скатываться до низов? Вначале они съедят всех собак, потом кошек.. потом Чхишвабрашван и до вас доберутся..

  • sinica

    sinica
    39 минут назад

    Страйкер

    едят значит нравится, на здоровье как грится, убивают главное не ради забавы а ради пропитания. Таким методом любого охотника можно раком поставить за то что бьет того же гуся лося медведя. А этих мать его сердобольных в лес надо слать, потому что кроме как вонять, лучше бы помогли материально



    Ну тогда пусть как охотники платят за разрешение.. и потом там оговорены сроки охоты, государство контролирует.. и потом, что значит для пропитания? В магазинах нет мяса? Это дефицит? Они не могут выращивать мясо для еды? Курей, свиней? А ну да- это трудиться надо.. Тоесть вы поддерживаете халявщиков? Повторюсь, сегодня они сожрут всех собак, завтра всех кошек, отгадайте кто будет по пищевой доступности им ближе? Вы, Страйкер.. Вы.. поощеряйте таких и дальше, быстрее окажитесь у них на ужине.. в качестве гуляша..

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    36 минут назад

    Пиум-Пиум

    Ленивые упыри. Лишь бы не делать ничерта да пить. Терпеть не могу всю эту плесень человеческую, тупых, опустившихся бездельников, от которых только проблемы окружающим и страдания животным. Паразиты. Отправлять бы их всех насильно работать на самое тяжелое и дешевое производство, чтобы неповадно было. Граждане, блин, нашлись.



    а ты на вышке пулемётной будешь яйцы морозить ? Доброгопути ))

  • Дамбо

    Дамбо
    33 минуты назад

    Замечено: некоторые комментаторы поддерживают любые живодерские начинания, происходящие в Амурке, просто потому, что этими случаями возмущены зоозащитники и любители животных. Это такой пласт - против заступников четвероногих. Лишь бы бзднуть. Не ведитесь на провокации. Всем добра.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    14 минут назад

    Дамбо

    Замечено: некоторые комментаторы поддерживают любые живодерские начинания, происходящие в Амурке, просто потому, что этими случаями возмущены зоозащитники и любители животных. Это такой пласт - против заступников четвероногих. Лишь бы бзднуть. Не ведитесь на провокации. Всем добра.



    Солнышко , не так давно , исторически , человеченкой баловались , чё уж ?

    Вы , блин , голода не знавшие , откуда по вылазили ?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    12 минут назад

    Рудольф Шнапс

    Пиум-Пиум

    Ленивые упыри. Лишь бы не делать ничерта да пить. Терпеть не могу всю эту плесень человеческую, тупых, опустившихся бездельников, от которых только проблемы окружающим и страдания животным. Паразиты. Отправлять бы их всех насильно работать на самое тяжелое и дешевое производство, чтобы неповадно было. Граждане, блин, нашлись.



    а ты на вышке пулемётной будешь яйцы морозить ? Доброгопути ))



    она на своей работе)) а яца морозят другие тоже на своей работе)

    На рудники гадов, чтоб работать учились и оставались там же.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    7 минут назад

    Darina131

    Приехало 15-20 человек, а взять кошку, щенка и спаниеля некому . Оставили там . Ну и ну..



    всех забирать раз начали эту канитель, а не ждать пока убьют.

    Жрать захотят и "убежит" и щенок и кошка и спаниель....

    а с таких взятки гладки, как у латыша х да душа

  • СТ

    СТ
    1 минута назад

    Дамбо

    Замечено: некоторые комментаторы поддерживают любые живодерские начинания, происходящие в Амурке, просто потому, что этими случаями возмущены зоозащитники и любители животных. Это такой пласт - против заступников четвероногих. Лишь бы бзднуть. Не ведитесь на провокации. Всем добра.



    А откуда бездомные животные то берутся?! Может, с некоторыми любителями животных что-то не так.

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