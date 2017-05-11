Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:59 1

В Завитинском районе разминировали авиационные бомбы

В Завитинском районе разминировали авиационные бомбы
пресс-служба МЧС Амурской области

15 мая недалеко от села Антоновка Завитинского района звучали взрывы. Спасатели уничтожали найденные в конце прошлой недели авиационные бомбы времён Второй мировой войны.

11боеприпасов обнаружили 12 мая на заброшенном военном полигоне в 18 километрах севернее села Антоновка. Для их уничтожения из Хабаровска в Амурскую область прибыла группа пиротехников Амурского спасательного центра МЧС России.

Как сообщает пресс-служба амурского управления МЧС, спасатели совместно с группой разминирования войсковой части села Екатеринославка Октябрьского района произвели подрывы боеприпасов на месте их обнаружения. Для их уничтожения потребовалось 10 килограммов взрывчатых веществ.

Просмотров всего: 440

#военные #МЧС

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

На Амурскую область надвигаются циклоны
Происшествия 1

Пожароопасная обстановка в Приамурье остаётся стабильной
Общество 1

Курсанты ДВОКУ поиграют в разведчиков
Происшествия 1

За минувшие сутки пожарные боролись с огнем в Белогорске, Магдагачи, Зейском и Тындинским районах

сегодня, 09:52