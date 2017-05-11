В Завитинском районе разминировали авиационные бомбы

пресс-служба МЧС Амурской области

15 мая недалеко от села Антоновка Завитинского района звучали взрывы. Спасатели уничтожали найденные в конце прошлой недели авиационные бомбы времён Второй мировой войны.

11боеприпасов обнаружили 12 мая на заброшенном военном полигоне в 18 километрах севернее села Антоновка. Для их уничтожения из Хабаровска в Амурскую область прибыла группа пиротехников Амурского спасательного центра МЧС России.

Как сообщает пресс-служба амурского управления МЧС, спасатели совместно с группой разминирования войсковой части села Екатеринославка Октябрьского района произвели подрывы боеприпасов на месте их обнаружения. Для их уничтожения потребовалось 10 килограммов взрывчатых веществ.

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#военные #МЧС

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Анастасия Болотина