Ростуризм предупреждает россиян о террористической угрозе в Таиланде

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призывает россиян воздержаться от поездок в Таиланд и Тунис в связи с высокой террористической угрозой в этих двух странах. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт ведомства.

«В Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны. Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей. Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией “естественных” причин этих событий», – предостерегли в ведомстве.

В агентстве также рассказали, что туроператорам, работающим в Таиланде, рекомендовано проводить проверки наёмного обслуживающего персонала на местах, с осмотрительностью относиться к поступающим от сотрудников предложениям по внесению изменений экскурсионные программы и маршруты следования туристического транспорта.

Туристам настоятельно рекомендуют избегать спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по стране, предлагаемых им во время отдыха местными сотрудниками туроператоров, и посещать только изначально запланированные при оформлении тура мероприятия.

«В Тунисе, который граничит со странами, где активно действует ИГИЛ (запрещена в России), туристам следует соблюдать меры личной безопасности, проявлять бдительность и осмотрительность, особенно во время пребывания на популярных курортных территориях – Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба. Необходимо воздерживаться от неорганизованных, тем более одиночных поездок на юг Туниса, полностью исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром, избегать мест массового скопления людей», – говорится в официальном сообщении Ростуризма.

ИГИЛ, ИГ – «Исламское государство» – террористическая организация, запрещённая в РФ.

Как сообщало Амур.инфо, 9 мая в таиландской провинции Паттани возле торгового центра прогремели два крупных взрыва. В больницы госпитализированы около 60 человек.

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Алексей Воскобойников