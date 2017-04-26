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сегодня, 10:46 1

Обрушившийся мост восстанавливают в Ивановском районе

Обрушившийся мост восстанавливают в Ивановском районе
Фото: instagram.com/blag_dtp

В Ивановском районе восстанавливают переправу через реку. Работы планируют закончить до конца мая. Автомобильный мост, который соединяет Черкасовку и Ерковцы, обрушился 3 мая. Переправа не выдержала веса большегрузной техники.

Рухнувший мост на въезде в Ерковцы отрезал от большого мира село Черкасовка и остановил работу фермеров. Однако половина проезжей части осталось цела после происшествия. По ней в село доставляют продукты и медикаменты. По словам властей, в случае необходимости люди могут пешком перейти на другую сторону. Сейчас на участке идет подсыпка подъездных путей. А суду предстоит установить виновных в разрушении моста.

«На место уже доставлена тяжелая техника. Сейчас отсыпаем подъездные пути к планируемому переезду через реку, отсыпаем и сам переезд через реку. Для этого используем скальный грунт. На месте будут уложены трубы. С другой стороны начинается вырубка деревьев и кустарников, которые за много лет там наросли. Ежедневно осуществляем контроль проведенных работ», – рассказал информационной службе «Дорожного радио» глава Ивановского района Владимир Кондратьев.

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#жизнь #ЖКХ #строительство #транспорт

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