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сегодня, 10:18 1

Курсанты ДВОКУ поиграют в разведчиков

Курсанты ДВОКУ поиграют в разведчиков

Впервые Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) готовит команду разведчиков для участия в Армейских международных играх.

Руководством учебного заведения было принято решение впервые принять участие в несвойственном профилю училища конкурсе «Отличник войсковой разведки». Сейчас курсанты готовятся к отборочным этапам. Двое членов команды освоили новую для себя специальность – «оператор беспилотных летательных аппаратов Элерон-3СВ», – сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В прошлом году курсанты ДВОКУ, впервые выступая в конкурсах «Морской десант», «Снайперский рубеж» и «Суворовский натиск», показали самые высокие результаты, став золотыми и серебряными призерами военного мирового первенства.

Также в ДВОКУ готовятся команды для конкурсов «Суворовский натиск», «Эльбрусское кольцо», «Морской десант» и «Снайперский рубеж».

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#военные #вузы #конкурсы #спорт

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