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сегодня, 10:05 0

«Героческий» промах: в Ростове-на-Дону установили памятник советскому солдату с ошибкой

«Героческий» промах: в Ростове-на-Дону установили памятник советскому солдату с ошибкой
Фото : официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону открыли памятник Советскому солдату с опечаткой на плите. Надпись гласит: «Освободителям города Ростова-на-Дону, герочески сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками». В слове «героически» была пропущена буква «и». Городские власти пообещали исправить оплошность в кратчайшие сроки, сообщает РИА Новости.

Местные СМИ ранее опубликовали фотографию, на которой видна опечатка в надписи. Полностью текст памяти погибших воинов звучит так: «Освободителям города Ростова-на-Дону, героически сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны».

«Ошибка будет исправлена, сегодня к вечеру обещают все сделать», – заверил сотрудник городской администрации.

Памятник Советскому солдату символизирует память и дань уважения всем освободителям донской столицы от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Монумент установили в преддверии праздника, 8 мая 2017 года. Сообщалось, что таким образом увековечивают память солдат, которые были захоронены, но их имена остались неизвестны. В Кумженской роще, где был открыт памятник, находится свыше 20 тысяч захоронений участников войны, но известны имена только 348 человек.

Скульптурную композицию изготовили в Москве за счёт средств Российского военно-исторического общества. Она состоит из трёхметровой фигуры солдата, постамента и двух пилонов. Памятник Советскому солдату открыли в рамках реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» и в связи с подготовкой к празднованию 75-й годовщины освобождения Ростова-на-Дону.

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#память #праздники

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