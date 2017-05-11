~~Доля бедных семей в России сократилась, а в Приамурье – выросла

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Агентство «РИА Рейтинг» выпустило новый рейтинг регионов по благосостоянию российских семей по итогам 2016 года. По сравнению с 2015 годом семьи в Амурской области стали жить беднее, при этом в целом по России показатель благосостояния, наоборот, вырос.

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2016 года рассчитывался на основании данных Росстата по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов. В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум. Отдельно рассчитывались расходы семей с одним или двумя детьми.

Приамурье находится на 41 месте из 85 позиций рейтинга. В Амурской области в семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после расходов на питание и проживание остаётся в среднем 17 746 рублей. В семье, где есть один ребёнок, эта сумма составила 28 809 рублей.

Всего в пяти российских регионах зафиксировано снижение денежного остатка в среднестатистической семье с двумя детьми. В Ингушетии остаток уменьшился на 15 %, в Чечне — на 11 %, в Самарской области — на 10 %, в Амурской области — на 6 %.

На первом месте рейтинга – Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), который шестой год подряд является бессменным лидером списка. По итогам 2016 года в ЯНАО в семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат остается 103,4 тысячи рублей. На втором месте – Чукотский автономный округ.

Тройку лидеров замыкает Москва, где в среднестатистической семье с двумя детьми остается 81,4 тысячи рублей. Еще в пяти российских регионах свободный остаток денежных средств семьи со средним заработком превышает 50 тысяч рублей.

Приморский край находится на 39 позиции в рейтинге, Хабаровский край – на 17 позиции, Еврейская автономная область – на 66.

Авторы исследования отмечают, что в реальности минимальные расходы семей могут превышать прожиточный минимум, но ниже эти затраты быть не могут. Полученный результат, а именно денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат выступает в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ.

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Анастасия Болотина