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Доля бедных семей в России сократилась, а в Приамурье – выросла

Доля бедных семей в России сократилась, а в Приамурье – выросла
riarating.ru

Агентство «РИА Рейтинг» выпустило новый рейтинг регионов по благосостоянию российских семей по итогам 2016 года. По сравнению с 2015 годом семьи в Амурской области стали жить беднее, при этом в целом по России показатель благосостояния, наоборот, вырос.

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2016 года рассчитывался на основании данных Росстата по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов. В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум. Отдельно рассчитывались расходы семей с одним или двумя детьми.

Приамурье находится на 41 месте из 85 позиций рейтинга. В Амурской области в семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после расходов на питание и проживание остаётся в среднем 17 746 рублей. В семье, где есть один ребёнок, эта сумма составила 28 809 рублей.

Всего в пяти российских регионах зафиксировано снижение денежного остатка в среднестатистической семье с двумя детьми. В Ингушетии остаток уменьшился на 15 %, в Чечне — на 11 %, в Самарской области — на 10 %, в Амурской области — на 6 %.

На первом месте рейтинга – Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), который шестой год подряд является бессменным лидером списка. По итогам 2016 года в ЯНАО в семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат остается 103,4 тысячи рублей. На втором месте – Чукотский автономный округ.

Тройку лидеров замыкает Москва, где в среднестатистической семье с двумя детьми остается 81,4 тысячи рублей. Еще в пяти российских регионах свободный остаток денежных средств семьи со средним заработком превышает 50 тысяч рублей.

Приморский край находится на 39 позиции в рейтинге, Хабаровский край – на 17 позиции, Еврейская автономная область – на 66.

Авторы исследования отмечают, что в реальности минимальные расходы семей могут превышать прожиточный минимум, но ниже эти затраты быть не могут. Полученный результат, а именно денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат выступает в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ.

Просмотров всего: 803

#дети #жизнь #соцзащита #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    4 часа назад

    Амурская область опять отличилась,в числе худших,кормят только завтраками ,вот космодром построим заживем ,ГПЗ,мост,бюджет Амурской области будет трещать от денег,ещё немного осталось подождать по словам уважаемого ГУБЕРНАТОРА КОЗЛОВА,а пока держитесь денег нет.

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Не, главное сми местные просто заливались полгода в хвальбе козлова. Всё ништяк было.

    А тут ну прямо время открытий чудных....

    Каждый день сюрпризы

  • CherrySweet

    CherrySweet
    3 часа назад

    странно.. у меня после расходов на питание и проживание остается тыщ 5 максимум.. 17746 р - это опять СРЕДНЕЕ?

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад



    Доля бедных семей в России сократилась





    И каким же образом в России сократилась "бедная доля" этих семей ?

  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Упс… Опять сели в лужу. Хотя кто говорил, что мы из неё вылезали? Ах да, это же наши рулевые от едросов.

    А они сейчас будут здесь стонать, что во всем Абрамов виноват. То есть эти люди готовы всех обвинить во вранье лишь бы сидеть возле кормушки. Не способны воспринимать критику в свой адрес. Жулики и воры!

  • На Берлин

    На Берлин
    3 часа назад

    Странный расчет. У меня двое детей, а остается фига. Даже со средней зарплаты 35000р одного родителя вряд-ли получится 17000р. Или все получают по 35000.

  • На Берлин

    На Берлин
    3 часа назад

    Ну сколько можно внушать всем, что жить становится все лучше и лучше.

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    Сомнительный рейтинг и сомнительный расчет..

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    Vlad2



    Доля бедных семей в России сократилась



    И каким же образом в России сократилась "бедная доля" этих семей ?



    померли? с голода

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Vlad2



    Доля бедных семей в России сократилась



    И каким же образом в России сократилась "бедная доля" этих семей ?



    Они из России переехали в Амурку.



    Написано же:





    ~~Доля бедных семей в России сократилась, а в Приамурье – выросла



  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад

    Oldlord

    Vlad2



    Доля бедных семей в России сократилась



    И каким же образом в России сократилась "бедная доля" этих семей ?



    Они из России переехали в Амурку.

    Написано же:



    ~~Доля бедных семей в России сократилась, а в Приамурье – выросла





    Кстати, не плохой способ решить демографичесую ситуацию на ДВ

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    Зато дают гектар. можно землю есть)

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    В Амурской области в семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после расходов на питание и проживание остаётся в среднем 17 746 рублей.



    Любопытно, а Росстат подсчитывал, сколько в Амурке семей с одним родителем? Сколько в таких семьях остаётся "свободных" средств?

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Город бедных людей. Половина на машинах ездит за млн рублей, и в норковых шубах почти каждая девушка, начиная с студенческой скамьи... бедьняки прям

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Знаток28

    Город бедных людей. Половина на машинах ездит за млн рублей, и в норковых шубах почти каждая девушка, начиная с студенческой скамьи... бедьняки прям



    Вы видите не всё и не всех.



  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Знаток28

    Город бедных людей. Половина на машинах ездит за млн рублей, и в норковых шубах почти каждая девушка, начиная с студенческой скамьи... бедьняки прям



    это тока название норковая шуба,через полгода по швам лезет,соответственно и цена,кстати молодежь не носит норковые шубы,толи не модно,толи денег нет ,а про авто ,про те которые млн рублей стоят,так на них власть имущие ездиют или крутые бизнесмены,которых немного у нас,город маленький,знаем кто,да и по-среднему плохо выглядим,среди нашей страны....но не в деньгах счастья правда?

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    архивная

    Знаток28

    Город бедных людей. Половина на машинах ездит за млн рублей, и в норковых шубах почти каждая девушка, начиная с студенческой скамьи... бедьняки прям



    это тока название норковая шуба,через полгода по швам лезет,соответственно и цена,кстати молодежь не носит норковые шубы,толи не модно,толи денег нет ,а про авто ,про те которые млн рублей стоят,так на них власть имущие ездиют или крутые бизнесмены,которых немного у нас,город маленький,знаем кто,да и по-среднему плохо выглядим,среди нашей страны....но не в деньгах счастья правда?



    А ты точно с Амурской области? Девушки почти все в норковых ходят, сколько она будет в хорошем состоянии это другой вопрос, цена все равно высокая.

    А про автомобили не соглашусь, что их не так много, ради интереса выгляни в окно и посчитай сколько автомобилей за млн и выше проедет за минуту

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    1 час назад

    Знаток28

    архивная

    Знаток28

    Город бедных людей. Половина на машинах ездит за млн рублей, и в норковых шубах почти каждая девушка, начиная с студенческой скамьи... бедьняки прям



    это тока название норковая шуба,через полгода по швам лезет,соответственно и цена,кстати молодежь не носит норковые шубы,толи не модно,толи денег нет ,а про авто ,про те которые млн рублей стоят,так на них власть имущие ездиют или крутые бизнесмены,которых немного у нас,город маленький,знаем кто,да и по-среднему плохо выглядим,среди нашей страны....но не в деньгах счастья правда?



    А ты точно с Амурской области? Девушки почти все в норковых ходят, сколько она будет в хорошем состоянии это другой вопрос, цена все равно высокая.

    А про автомобили не соглашусь, что их не так много, ради интереса выгляни в окно и посчитай сколько автомобилей за млн и выше проедет за минуту



    у тебя конечно если из окна на Ленина 135 выглядывать, чего только не насчитаешь

  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    Знаток, да даже если не за миллион, а дешевле, всё равно на обслуживание вон сколько денег надо..

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Знаток28

    А ты точно с Амурской области? Девушки почти все в норковых ходят, сколько она будет в хорошем состоянии это другой вопрос, цена все равно высокая.



    Помнится, одна из любимейших притчей о бытие жителей постсоветского пространства - "В магазинах ничего нет, а загляни в холодильник к любому, всегда найдется чево съесть и гостя накормить".

    Такшта, милок, это в духе русского человека - с голой задницей на улицу не выйдет, обязательной найдет чем прикрыть.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Депутат Милонов

    Знаток28

    архивная

    Знаток28

    Город бедных людей. Половина на машинах ездит за млн рублей, и в норковых шубах почти каждая девушка, начиная с студенческой скамьи... бедьняки прям



    это тока название норковая шуба,через полгода по швам лезет,соответственно и цена,кстати молодежь не носит норковые шубы,толи не модно,толи денег нет ,а про авто ,про те которые млн рублей стоят,так на них власть имущие ездиют или крутые бизнесмены,которых немного у нас,город маленький,знаем кто,да и по-среднему плохо выглядим,среди нашей страны....но не в деньгах счастья правда?



    А ты точно с Амурской области? Девушки почти все в норковых ходят, сколько она будет в хорошем состоянии это другой вопрос, цена все равно высокая.

    А про автомобили не соглашусь, что их не так много, ради интереса выгляни в окно и посчитай сколько автомобилей за млн и выше проедет за минуту



    у тебя конечно если из окна на Ленина 135 выглядывать, чего только не насчитаешь



    Так его переселить нужно на "Тайвань" или к пятой стройке поближе, пусть там считает.

    Ну, а если по всей области, то масса вариантов.

  • Знаток28

    Знаток28
    51 минута назад

    vertex

    Депутат Милонов

    Знаток28

    архивная

    Знаток28

    Город бедных людей. Половина на машинах ездит за млн рублей, и в норковых шубах почти каждая девушка, начиная с студенческой скамьи... бедьняки прям



    это тока название норковая шуба,через полгода по швам лезет,соответственно и цена,кстати молодежь не носит норковые шубы,толи не модно,толи денег нет ,а про авто ,про те которые млн рублей стоят,так на них власть имущие ездиют или крутые бизнесмены,которых немного у нас,город маленький,знаем кто,да и по-среднему плохо выглядим,среди нашей страны....но не в деньгах счастья правда?



    А ты точно с Амурской области? Девушки почти все в норковых ходят, сколько она будет в хорошем состоянии это другой вопрос, цена все равно высокая.

    А про автомобили не соглашусь, что их не так много, ради интереса выгляни в окно и посчитай сколько автомобилей за млн и выше проедет за минуту



    у тебя конечно если из окна на Ленина 135 выглядывать, чего только не насчитаешь



    Так его переселить нужно на "Тайвань" или к пятой стройке поближе, пусть там считает.

    Ну, а если по всей области, то масса вариантов.



    Пфф, и? На Тайване постоянно бываю, стройка не вечна. Народ вполне нормальный.

    Маргинала и на Ленина хватает

  • Мадлен

    Мадлен
    42 минуты назад

    А на каком месте Амурская область по сбору налогов? Никто не узнавал? Так вот за 2015 год на 4 месте была! За 2016 год не нашла данных...

  • pravda45

    pravda45
    42 минуты назад

    Знаток28

    архивная

    Знаток28

    Город бедных людей. Половина на машинах ездит за млн рублей, и в норковых шубах почти каждая девушка, начиная с студенческой скамьи... бедьняки прям



    это тока название норковая шуба,через полгода по швам лезет,соответственно и цена,кстати молодежь не носит норковые шубы,толи не модно,толи денег нет ,а про авто ,про те которые млн рублей стоят,так на них власть имущие ездиют или крутые бизнесмены,которых немного у нас,город маленький,знаем кто,да и по-среднему плохо выглядим,среди нашей страны....но не в деньгах счастья правда?



    А ты точно с Амурской области? Девушки почти все в норковых ходят, сколько она будет в хорошем состоянии это другой вопрос, цена все равно высокая.

    А про автомобили не соглашусь, что их не так много, ради интереса выгляни в окно и посчитай сколько автомобилей за млн и выше проедет за минуту



    ++++++++

  • mikey007

    mikey007
    41 минута назад

    Довел Козлов область до ручки короче.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    37 минут назад

    Знаток28

    vertex

    Депутат Милонов

    Знаток28

    архивная

    Знаток28

    Город бедных людей. Половина на машинах ездит за млн рублей, и в норковых шубах почти каждая девушка, начиная с студенческой скамьи... бедьняки прям



    это тока название норковая шуба,через полгода по швам лезет,соответственно и цена,кстати молодежь не носит норковые шубы,толи не модно,толи денег нет ,а про авто ,про те которые млн рублей стоят,так на них власть имущие ездиют или крутые бизнесмены,которых немного у нас,город маленький,знаем кто,да и по-среднему плохо выглядим,среди нашей страны....но не в деньгах счастья правда?



    А ты точно с Амурской области? Девушки почти все в норковых ходят, сколько она будет в хорошем состоянии это другой вопрос, цена все равно высокая.

    А про автомобили не соглашусь, что их не так много, ради интереса выгляни в окно и посчитай сколько автомобилей за млн и выше проедет за минуту



    у тебя конечно если из окна на Ленина 135 выглядывать, чего только не насчитаешь



    Так его переселить нужно на "Тайвань" или к пятой стройке поближе, пусть там считает.

    Ну, а если по всей области, то масса вариантов.



    Пфф, и? На Тайване постоянно бываю, стройка не вечна. Народ вполне нормальный.

    Маргинала и на Ленина хватает



    Да о каких шубах, Вы говорите: каждая вторая в норке и что? а каждая третья купила эту шубу в кредит, а домой зайди к такой моднице....шаром покати... О чем и гласит одна поговорка, что встречают по одежке, а ведь так и есть...Человек из кожы лезет, что Вы, выглядывая из своего кабинета на ленина 135 людей за маргиналов не считали...

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    Знаток28

    Пфф, и? На Тайване постоянно бываю, стройка не вечна. Народ вполне нормальный.

    Маргинала и на Ленина хватает



    На автобусе в утренние часы прокатись.



    Например, из микрахи в город.



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