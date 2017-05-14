За минувшие сутки пожарные боролись с огнем в Белогорске, Магдагачи, Зейском и Тындинским районах

В Амурской области за прошедшие сутки пожарные тушили пожары в многоквартирных домах и на частных подворьях. В Белогорске случились сразу два возгорания – в жилой квартире четырехэтажки и в частном доме. Также пожары были в поселке Магдагачи, поселке Муртыгит Тындинского района и в поселке Береговой Зейского района.

Так, 15 мая в Белогорске загорелась квартира в четырехэтажном жилом доме. На момент прибытия огнеборцев из окна третьего этажа шел густой дым. В течение девяти минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара закопчены стены и потолок квартиры. Из горящей квартиры пожарные спасли женщину. В тушении были задействованы огнеборцы ПЧ № 4 Белогорска в составе шести человек, двух единиц специализированной техники.

15 мая в поселке Муртыгит в Тындинском районе произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. К моменту прибытия боевых расчетов из окна второго этажа шел густой дым. Через 13 минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждена двухкомнатная квартира по всей площади. В тушении были задействованы пожарные ПЧ № 22 поселка Соловьевск, ПЧ № 45 города Сковородино, добровольцы поселка Муртыгит и РЖД – всего 21 человек, четыре единицы техники.

15 мая в поселке Магдагачи на частном подворье загорелась хозпостройка. На момент прибытия боевых расчетов горела кровля строения. Через 11 минут открытое горение было ликвидировано. В результате огнем повреждена кровля строения на площади около пяти квадратных метров. Пожарные отстояли жилой дом, хозпостройку. В тушении были задействованы два боевых расчета ПЧ № 33 поселка Магадгачи в составе пяти человек.

15 мая в 23:05 в поселке Береговой Зейский района на частном подворье загорелся двухквартирный жилой дом. В 23:08 к месту пожара прибыли боевые расчеты, квартира № 2 горела открытым пламенем. В 23:23 открытый огонь был ликвидирован. В результате пламя повредило квартиру № 2 по всей площади. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения пожара на квартиру № 1. В тушении были задействованы боевые расчеты пожарного поста поселка Береговой в составе восьми человек, двух единиц техники.

16 мая в 00:55 на частном подворье в Белогорске загорелся жилой дом. В 01:02 к месту пожара прибыли боевые расчеты, горела кровля жилого дома по всей площади. В течение шести минут открытое горение было ликвидировано. В результате пламя повредило кровлю дома по всей площади, дом закопчен изнутри. В тушении были задействованы два боевых расчета ПЧ № 4 Белогорска, военизированная пожарная команда – всего 13 человек, три единицы специализированной техники, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL