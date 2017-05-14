Власти США: КНДР угрожает России и Китаю

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В правительстве Соединённых Штатов Америки считают, что КНДР угрожает их союзникам, а также России и Китаю. Это следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который призвал повлиять на Северную Корею с помощью санкций, передаёт РИА Новости.

«Нет сомнений, что Северная Корея продолжает угрожать США, нашим союзникам Японии и Южной Корее, и их соседям, включая и Китай, и Россию. Мы призываем всех в регионе, в особенности Китай и Россию, сделать все, что возможно, относительно санкций, чтобы помочь тем самым разрешению ситуации и возвращению стабильности на полуостров», – заявил Спайсер.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает обсудить северокорейскую проблему с новым лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ино.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на воскресенье, 14 мая, КНДР запустила очередную ракету со своего западного побережья, которая, пролетев за полчаса около 800 километров, упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова. По данным российского Министерства обороны, пуск не представлял угрозы для безопасности нашей страны.

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Алексей Воскобойников