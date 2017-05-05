В России создают единый реестр со сведениями обо всех гражданах: обзор прессы

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На сколько Россия увеличила объем экспорта машин; что произошло с усадьбой Колобка в Ульяновской области; почему райчихинцы устроили давку в «Светофоре»; сколько фунтов стерлингов в Лондоне отсудила русская жена у олигарха Ахмедова – об этом и не только в обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Об этом пишут все

«Российская газета» рассказывает о том, что экспорт российских машин пошел в рост, увеличившись за первый квартал на 9,5 %. А если выделить из них грузовики, то и вообще на 16 %! При этом, подчеркивает издание, экспорт нашей автомобильной продукции поддерживается слабым рублем: иномарки, собранные в России, на десятки процентов дешевле, чем сошедшие с конвейеров развитых стран.

Об автоэкспорте можно прочесть и в «Известиях».

Вам статья

Еще, уверено Павел Савинкин, вам будет интересно прочесть материал о печальной судьбе основателя сказочной усадьбы Колобка в Ульяновской области. Несколько лет назад на волне увлечения туристическими брендами село Новая Беденьга было объявлено родиной Колобка. Под проект было выделено 3,5 гектара земли и, понятно, немалое количество денег. Но на месте предполагаемого «Нью-Диснейленда» высится только кособокая изба с печью и… И всё.

Уворовавший десятки миллионов бюджетных рублей куратор (он же основатель) проекта приговорен к 3,5 годам общего режима. Печалька-то в том, что уворованное, кажется, придется вернуть…

Также в номере

На что еще обратил внимание обозреватель. Он советует прочесть заметку о том, что Верховный суд РФ рассмотрел спор новосела с застройщиком. Гражданку, получившую квартиру, не устроил вид из окна. ВС велел судам на местах возместить моральный ущерб, взыскать штраф и судебные расходы пострадавшей. Это раз.

И второе: министерство юстиции РФ работает над созданием единого реестра населения, в котором будут храниться сведения обо всех гражданах России. Это информация о статусах гражданина, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой и прочим. Хотя, с другой стороны, в этом ничего нового: давно известно, что все мы под колпаком.

Оп-паньки!

В «Комсомольской правде» рассказывается о девушке, которая на Параде Победы в Ставрополе так чеканила шаг, что потеряла туфельку! Но никто этого не заметил, потому что девушка геройски приподнималась на носок босой ножки и ни капельки не хромала!

А еще здесь о том, как в Лондоне русская жена отсудила у не совсем русского олигарха Ахмедова почти 500 миллионов фунтов стерлингов. Правда, ушло на это 17 лет, но ведь мы, русские, не сдаемся!

Очень интересно

Далее о том, что пишет «Амурская правда». Павел Андреевич начинает с того, что прочитал ее от корки до корки, отметив для себя и для читателей публикацию о том, что подорожание водки и коньяка не отразилось на чеке амурчан. «То есть, нам, амурчанам, по фигу выверты Минфина», – отмечает автор обзора.

Еще жителей города опросили на тему, как они относятся к тому, что в День Победы детей одевают в военную форму. Опрошенные жители правильно относятся.

Еще говорится о том, что в Благовещенске начали реставрировать здание электроаппаратного завода. «Вот бы где устроить картинную галерею!» – с энтузиазмом воскликнул Павел Савинкин.

На посошок

И это не всё, поскольку еще много интересных материалов, самый смачный из которых – о том, как райчихинцы устроили давку в «Светофоре» – супермаркете доступных цен. За призы, среди которых были стенка-горка, кухонный гарнитур, пылесос и прочие сковородки боролись покупатели с чеками от 3 тысяч рублей.

Организаторы бросали в толпу горсти 10-рублевых монет, которые люди ловили и подбирали с пола.

«Та еще «Ходынка» получилась!» – пишет Павел Андреевич.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова