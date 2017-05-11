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16мая
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Прогноз погоды в Амурской области на 16 мая: до 27 градусов выше нуля

Прогноз погоды в Амурской области на 16 мая: до 27 градусов выше нуля
Фото: instagram

В Амурской области 16 мая ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный кратковременный дождь. В отдельных районах возможны грозы. Западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами – до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит 22…27 градусов выше нуля. Местами по северо-западным районам термометры покажут 15…20 градусов тепла.

В Благовещенске утром было плюс 12 градусов. В течение дня в городе установится переменная облачность, в вечернее время ожидается небольшой кратковременный дождь. Западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Термометры покажут 25…27 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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