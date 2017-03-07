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Многодетная мать погасила долг по алиментам, испугавшись потери «лексуса»

Многодетная мать погасила долг по алиментам, испугавшись потери «лексуса»
Фото: HelpRazvod.Ru

В Благовещенске мать троих детей оплатила алиментный долг, когда узнала, что у нее могут арестовать дорогой автомобиль. Владелица «лексуса», лишенная родительских прав, полтора года не платила за содержание детей.

Алименты на содержание троих детей молодая женщина должна выплачивать в пользу управления образования администрации Благовещенска. Полтора года назад ее лишили родительских прав. Это произошло после того, как выяснилось, что благовещенка, занимаясь личными делами, оставляла детей без присмотра на несколько дней и не заботилась о питании и здоровье малышей.

Невыплату алиментов она объясняла отсутствием работы. Но судебному приставу-исполнителю удалось узнать, что гражданку часто видят в дорогостоящем автомобиле. После запроса в ГИБДД стало ясно, что на алиментщицу с недавнего времени зарегистрирован внедорожник «лексус». Незамедлительно судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с транспортным средством.

Узнав об этом, должница явилась в отдел судебных приставов и уже через три дня погасила весь алиментный долг и исполнительский сбор. В общей сложности женщина заплатила 133 000 рублей. Чтобы не потерять новый джип, она должна выплачивать текущие алименты ежемесячно.

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#жизнь #закон #происшествия #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Tosha

    Tosha
    17 минут назад

    так сейчас снимут ограничение в связи с отсутствием долга и поминай как звали

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    13 минут назад

    Капец, бабы пошли.. машина, ей ДОРОЖЕ благополучия детей и семьи!.. Кукушка.

  • Алекsей

    Алекsей
    10 минут назад

    Кукушка...

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