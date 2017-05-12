Лидеру DDT Юрию Шевчуку – 60

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Поздравления с 60-летием сегодня принимает бессменный лидер рок-группы DDT Юрий Шевчук. Свои ранние песни Шевчук писал под влиянием отечественных бардов, в первую очередь Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Александра Галича, а также русских поэтов Серебряного века – Осипа Мандельштама, Сергея Есенина и других.

Музыкант продолжал развивать тематику песен Высоцкого, за что их до сих пор нередко сравнивают.

Основной тематикой творчества Шевчука является гражданственно-патриотическая лирика, призыв к нравственному самосовершенствованию, отказу от насилия и преодолению ненависти, а также социальная сатира и протест.

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16 мая отмечается День биографов. Слово «биография» произошло от двух древнегреческих слов – «жизнь» и «пишу». Другими словами, биографией называют жизнеописание человека, созданное другим человеком или несколькими людьми. Именно благодаря скрупулёзному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

Одним из первых представителей этой специальности можно назвать древнегреческого философа Плутарха. Хорошо известно имя первого издателя и биографа А.С. Пушкина – П.В. Анненкова, а также имя биографа Л.Н. Толстого – П.И. Бирюкова. К сожалению, имена многих выдающихся биографов забыты, но оставленные ими жизнеописания всегда будут ценным литературным наследием любой страны и неиссякаемым материалом для исследований.

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«Оказывается, что русская народность не едина; их две, а кто знает, может быть их откроется и более, и тем не менее оне – русския… Очень может быть, что я во многом ошибся, представляя такия понятия о различии двух русских народностей, составившияся из наблюдений над историей и настоящей их жизнию. Дело других будет обличить меня и исправить…». 200 лет назад родился Николай Костомаров – русский общественный деятель, историк, публицист, этнограф, писатель и поэт, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, исследователь социально-политической и экономической истории России, в особенности территории современной Украины.

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130 лет назад родился Игорь Северянин – русский поэт «Серебряного века». Первое стихотворение Северянина – «Гибель Рюрика» – было опубликовано в 1905ь году. С этого момента начался творческий подъём поэта. В 1905-1912 годах выходят 35 его поэтических сборников. После признания его стихов такими мэтрами литературы, как Константин Фофанов, Валерий Брюсов, Фёдор Сологуб, поэт устраивает вечера, где публично читает свои произведения. В этой связи было организовано целое турне по России.

В 1911 году Игорь Северянин объявил себя создателем нового поэтического направления – эгофутуризма. Он сам писал о себе, балансируя между пародией и пошлостью: «Я, гений Игорь Северянин, своей победой упоён…». 27 февраля 1918 года на вечере в политехническом музее в Москве он даже был признан «Королём поэтов». Из тридцати восьми лет литературной деятельности Северянин почти двадцать четыре года прожил в Эстонии, куда переехал в 1918 году.

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Алексей Воскобойников