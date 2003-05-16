Перед амурчанами выступил Блюхер: история Приамурья

16 мая 1930 года закрылась V Амурская окружная конференция ВКП(б). 172 делегата представляли 3 987 коммунистов округа. Конференция длилась шесть дней.

Перед собравшимися с докладом о работе Дальневосточного краевого комитета партии выступил командующий Особой Дальневосточной Краснознамённой Армии Василий Блюхер, который обратил внимание коммунистов на вопросы создания собственной военно-экономической базы на Дальнем Востоке.

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16 мая 1921 года специальным законом правительства Дальневосточной Республики на всей её территории, в том числе и в Амурской области, введено золотое денежное обращение монет дореволюционного выпуска.

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В этот день в 1934 году на станцию Куйбышевка-Восточная (ныне Белогорск) после 12-дневного путешествия приехала труппа Московского колхозно-совхозного передвижного театра. Артисты планировали познакомить колхозную деревню с произведениями классической и советской драматургии. За десять месяцев театр дал более 200 спектаклей в разных населённых пунктах Приамурья, 67 спектаклей – в красноармейских частях.

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1939 год. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Шимановский район.

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16 мая 1944 года Государственный комитет обороны объявил благодарность работникам Благовещенского горисполкома, собравшим 40 тысяч рублей на строительство звена самолётов «Советский работник». Также благодарность объявили бойцам и офицерам Всевобуча области, собравшим 112 112 рублей и 3 355 рублей облигациями госзаймов на постройку самолетов «Боец Всевобуча», членам артели Свободненского межрайпромлессоюза, собравшим 80 тысяч рублей на строительство самолётов имени Потребкооперации.

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16 мая 1962 года Амурский облисполком принял решение создать с нового учебного года Благовещенское музыкальное педучилище № 2 на базе Амурской средней школы музыкантских воспитанников Министерства обороны (было создано в 1943 году в Хабаровске, в 1947 г. – переведено в Благовещенск, а с 1956 года передано в ведение Министерства просвещения РСФСР).

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В 2003 году в этот день из Китая в Благовещенск вернулись российские паломники. Они совершили крестный ход из Кронштадта в Китай, куда возили список чудотворной иконы. 9 мая в Порт-Артуре они отслужили молебен на кладбище, где похоронены русские воины, сражавшиеся здесь 100 лет назад.

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В 2005 году СМИ писали о том, что территория Благовещенска больше не является пограничной зоной. Такое решение приняла Федеральная служба безопасности России.

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В ЗАГСе города Благовещенска 16 мая в торжественной обстановке поздравляли с регистрацией тысячного ребёнка, родившегося в городе в 2008 году. «Юбилейным» малышом стал мальчик по имени Даниил, родившийся в апреле в семье Дмитрия и Светланы Перовых. Родителям вручили подарок от мэрии – сертификат на получение места в детском саду Благовещенска.

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2011 год. Муравьёвский парк снял американский кинорежиссёр Рет Тёрнер, сын миллиардера и основателя новостного канала CNN Теда Тёрнера. Рет не в первый раз работал над фильмами в России. В Муравьёвском парке режиссёр и его команда трудились в течение трёх дней, после чего встретились с амурскими журналистами.

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16 мая 2013 года ветеран Великой Отечественной войны Алексей Терехов передал в дар музею истории БАМа уникальный экспонат – французский секретер 1853 года. О том, как в семье Тереховых появился этот раритет, никто не знал. Он сохранился почти в первозданном виде. В секретере заменили только зеркало.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина