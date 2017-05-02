Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15мая
Предыдущая новость
сегодня, 19:37 0

В Благовещенске оборудуют 7 мест для отдыха на реках и озерах

В Благовещенске оборудуют 7 мест для отдыха на реках и озерах

В администрации Благовещенска утвердили 7 мест для массового отдыха горожан на водных объектах. До 1 июня территории приведут в порядок и оборудуют вышками и мусорными контейнерами.

Этим летом благовещенцы смогут отдохнуть у воды на реке Зея в селе Белогорье, поселке Зазейский, а также в районе переулка Связной. На берегу Амура подготовят зоны отдыха от переулка Уралова до улицы Мухина и от Мухина до Артиллерийской. Также в списке озеро Владимировское и ручей Буяновский в поселке Моховая падь.

Подготовку мест массового отдыха обсудили на совещании в благовещенской администрации. До начала лета во всех местах возьмут пробы воды. С 22 мая водолазы начнут обследовать дно в районах отдыха. На берегах установят информационные щиты с телефонами служб спасения и памятками. До 1 июня территории очистят от мусора, установят спасательные вышки, мусорные контейнеры, раздевалки. А с 1 июня соответствующие службы начнут обслуживать места массового отдыха. Дежурство спасателей организует управление по делам ГО ЧС.

«В городе Благовещенске так сложилось, что две реки имеют сильное течение, которое не позволяет открывать пляжи, а в других городских водоемах не соответствует нормам рельеф дна. Но мы оборудуем места для отдыха, то есть мы благоустраиваем территорию, близкую к реке, для отдыха жителей города Благовещенска и обеспечиваем безопасность отдыхающих в установленных местах. В этом году таких мест семь», – заявила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Просмотров всего: 335

#городская власть #жизнь #мэрия #отдых #природа #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Бывший чиновник Магдагачинского района, осужденный за взятку, не смог оспорить приговор
Спорт 1

В Благовещенске появится баскетбольный зал уровня NBA
В России и мире

В Киргизии обрушилась карусель вместе с посетителями парка (видео)
Общество 2

Рекордсмен по становой тяге бросил вызов благовещенцам