В Благовещенске оборудуют 7 мест для отдыха на реках и озерах

В администрации Благовещенска утвердили 7 мест для массового отдыха горожан на водных объектах. До 1 июня территории приведут в порядок и оборудуют вышками и мусорными контейнерами.

Этим летом благовещенцы смогут отдохнуть у воды на реке Зея в селе Белогорье, поселке Зазейский, а также в районе переулка Связной. На берегу Амура подготовят зоны отдыха от переулка Уралова до улицы Мухина и от Мухина до Артиллерийской. Также в списке озеро Владимировское и ручей Буяновский в поселке Моховая падь.

Подготовку мест массового отдыха обсудили на совещании в благовещенской администрации. До начала лета во всех местах возьмут пробы воды. С 22 мая водолазы начнут обследовать дно в районах отдыха. На берегах установят информационные щиты с телефонами служб спасения и памятками. До 1 июня территории очистят от мусора, установят спасательные вышки, мусорные контейнеры, раздевалки. А с 1 июня соответствующие службы начнут обслуживать места массового отдыха. Дежурство спасателей организует управление по делам ГО ЧС.

«В городе Благовещенске так сложилось, что две реки имеют сильное течение, которое не позволяет открывать пляжи, а в других городских водоемах не соответствует нормам рельеф дна. Но мы оборудуем места для отдыха, то есть мы благоустраиваем территорию, близкую к реке, для отдыха жителей города Благовещенска и обеспечиваем безопасность отдыхающих в установленных местах. В этом году таких мест семь», – заявила мэр Благовещенска Валентина Калита.

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Нино Кохреидзе