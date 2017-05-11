Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:37 0

Бывший чиновник Магдагачинского района, осужденный за взятку, не смог оспорить приговор

Бывший чиновник Магдагачинского района, осужденный за взятку, не смог оспорить приговор
Фото: StavropolNews.Ru

Руководителя комитета по управлению имуществом магдагачинской районной администрации привлекли к уголовной ответственности за получение взятки в особо крупном размере и назначили многомиллионный штраф. Это решение бывший чиновник попытался оспорить.

Председатель комитета по управлению имуществом и природопользованию администрации Магдагачинского района получил взятку в 2011 году. 1 650 000 рублей ему вручил предприниматель за то, что он не будет препятствовать аренде помещения и вносить это здание в перечень муниципального имущества. По договоренности чиновник должен был включить помещение, которое занимал бизнесмен, в список имущества, подлежащего приватизации и подготовить все необходимые документы. А переданная сумма должна была пойти в счет выкупной цены арендуемого помещения.

В 2017 году суд признал чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере. В качестве наказания бывший председатель комитета получил штраф в 4 миллиона рублей с лишением права занимать государственные должности на два года. Суд также постановил взыскать 1 650 000 рублей в доход государства.

С решение суда житель Магдагачинского района не согласился и подал апелляцию. Но решение решение суда первой инстанции было оставлено без изменения и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 381

#жизнь #закон #криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Благовещенске оборудуют 7 мест для отдыха на реках и озерах
Спорт 1

В Благовещенске появится баскетбольный зал уровня NBA
Общество 1

Правительство России предупреждает региональные власти об опасности вируса WannaCry
В России и мире

В Киргизии обрушилась карусель вместе с посетителями парка (видео)