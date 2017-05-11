Бывший чиновник Магдагачинского района, осужденный за взятку, не смог оспорить приговор

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Руководителя комитета по управлению имуществом магдагачинской районной администрации привлекли к уголовной ответственности за получение взятки в особо крупном размере и назначили многомиллионный штраф. Это решение бывший чиновник попытался оспорить.

Председатель комитета по управлению имуществом и природопользованию администрации Магдагачинского района получил взятку в 2011 году. 1 650 000 рублей ему вручил предприниматель за то, что он не будет препятствовать аренде помещения и вносить это здание в перечень муниципального имущества. По договоренности чиновник должен был включить помещение, которое занимал бизнесмен, в список имущества, подлежащего приватизации и подготовить все необходимые документы. А переданная сумма должна была пойти в счет выкупной цены арендуемого помещения.

В 2017 году суд признал чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере. В качестве наказания бывший председатель комитета получил штраф в 4 миллиона рублей с лишением права занимать государственные должности на два года. Суд также постановил взыскать 1 650 000 рублей в доход государства.

С решение суда житель Магдагачинского района не согласился и подал апелляцию. Но решение решение суда первой инстанции было оставлено без изменения и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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Нино Кохреидзе