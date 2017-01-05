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сегодня, 18:02 0

Благовещенцев приглашают посостязаться в ориентировании на местности

В субботу, 20 мая на территории спорткомплекса «Юность» пройдет городское спортивно-массовое мероприятие День здоровья «Азимут–2017». Участникам предстоит соревноваться в ориентировании на местности, ограниченной территориями спорткомплекса и Первомайского парка.

С 09:00 до 11:30 пройдет регистрация участников. Сами забеги начнутся в 12:00 и продлятся полтора часа. В 13:30 состоится церемония закрытия и награждения победителей.

Заявки на участие в мероприятии принимаются с 17 по 19 мая с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Ленина, 97. Подать заявку можно будет и перед стартом, 20 мая, на месте проведения мероприятия с 9:00 до 11:30.

Поучаствовать в городском Дне здоровья может любой желающий. Телефоны для справок: 377-200, 99-17-65, 99-17-66, сообщает мэрия города.

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#спорт

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