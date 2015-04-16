Театральная студия «Этюд» привезла спектакль в юхтинскую спецшколу

Воспитанникам закрытой спецшколы в поселке Юхта Амурской области показали спектакль на военную тему. Постановку «В апреле 45-го» привезли артисты благовещенской театральной студии «Этюд». Актеры Городского дома культуры рассказали о тяжелой доле детей во время Второй мировой войны.

Действие происходит в подвале дома в Германии. После взрыва в концлагере там скрываются американские и русские дети. Без жертв выбраться из каменного плена невозможно. Поэтому юные заложники совершают взрослые подвиги. Зал был потрясен увиденным.

Все 40 минут взгляды юхтинских школьников оставались прикованы к сцене не только из-за интереса к сюжету – среди зрителей тоже есть молодые актеры. В спецшколе парни играют в театральной студии, поют, осваивают музыкальные инструменты, занимаются спортом.

18-летний Виталий обучается здесь третий год. После экзаменов планирует пойти в армию, затем служить по контракту. 11-классник рассказывает, что дома приходилось много работать, так что ни учиться, ни думать о будущем было некогда.

«Воровал просто. Денег мало, самому приходилось одеваться. Вот я работал, и пришлось воровать. Попав сюда, я здесь задумался. Конечно, первое время думал, как бы домой попасть. А потом как-то обдумал и сделал вывод, что здесь можно доучиться и дальше. Уже подготовленным буду», – поделился выпускник спецшколы закрытого типа Виталий Козубов.

Выпускникам, а в этом году их 13, в спецшколе помогают получить дальнейшую профессию. Парни поступают в филиал морского университета, благовещенские техникумы, медколледж – о чем дома некоторые из них даже не задумывались.

«Раньше в жизни ничего не хотел. Раньше мне хотелось только развлечений. Сейчас у меня много увлечений, сейчас у меня план поступить в речное училище, чтобы стать вторым штурманом», – рассказал ученик спецшколы закрытого типа Сергей Кузнечиков.

В течение года занятия воспитанников в спецшколе расписаны. С военно-патриотическим клубом парни выезжают на сборы, ездят на соревнования, облагораживают поселок. Летом будут ходить на рыбалку, в походы. Все это нужно для того, чтобы дети взглянули на мир с другой стороны.

«Мы не перевоспитываем, а показываем, как можно жить по-другому, то есть личным примером. Проводим совместные соревнования, совместные театральные постановки, совместные номера. Вместе и педагоги, и взрослые с детьми. Трудовая деятельность в пределах позволенного. Ребята сами обрабатывают теплицы, приусадебные участки», – сказала замдиректора по учебно-воспитательной работе спецшколы Евгения Ганько.

Укротить нрав воспитанников помогает полуармейский режим. Ходят здесь строем, о работе отчитываются воспитателям. За каждый синяк отчитываются перед директором. Только так, говорят, в школе удается держать порядок, не допускать побегов и менять детей к лучшему.

«Конечно, судьбы у них изломаны, судьбы сложные. Чаща всего в этом виноваты их близкие родственники, родители, окружение. Дети, которые либо перенесли какую-то трагедию в своей жизни, либо попали не в ту компанию, которую хотелось бы нам, чтобы дети были окружены заботой, вниманием, занимались спортом, музыкой какими-то другими увлечениями. Эти дети были лишены этого, как правило, в начале своей жизни. И, как следствие, попали не в ту компанию. Итог – спецшкола», – отметила директор специальной школы закрытого типа Ирина Романова.

Сейчас в школе обучаются 72 подростка в возрасте от 11 до 18 лет. Их отправляют сюда по распоряжению суда. Он назначает срок от года до трех лет. В последнее время в школу чаще попадают подростки 15-16 лет. После жизни здесь большинство больше не нарушают закон. По статистике, за последние пять лет лишь 5 процентов выпускников спецшколы отправлялись в места не столь отдаленные.

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Екатерина PL