В Благовещенске появится баскетбольный зал уровня NBA

Провести реконструкцию спортзала в Благовещенском политехническом колледже планируется в нынешнем году. После ремонта и усовершенствования зал будет соответствовать стандартам Национальной баскетбольной ассоциации.

Планами по реализации совместной программы компании «СИБУР» и Национальной баскетбольной ассоциации поделился сегодня председатель правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов: «За последний год в восьми регионах реализована программа по реконструкции спортивных залов на уровне Национальной баскетбольной ассоциации. Разворачивая деятельность в Амурской области, компания планирует реализовать проект реконструкции спортзала в Благовещенске. Надеюсь, до конца года нам удастся провести реконструкцию».

Александр Козлов отметил, что для успешного развития баскетбольного спорта в регионе, в первую очередь, необходимо создать современную спортивную базу.

«В регионе в настоящее время проделана большая работа по развитию хоккейного спорта. Сейчас мы определили цель – развитие баскетбола в Приамурье. Из ряда спортивных объектов выбран спортзал Благовещенского политехнического колледжа, где за счет внебюджетных средств будет проведена реконструкция», – сказал губернатор.

Реконструкция будет проведена за счёт внебюджетных средств. Площадку сделают по аналогии с Тюменью – ранее здесь открыли площадку, реконструированную в рамках партнерства по развитию баскетбола в России, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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Анастасия Болотина