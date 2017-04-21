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сегодня, 17:41 0

Правительство России предупреждает региональные власти об опасности вируса WannaCry

Правительство России предупреждает региональные власти об опасности вируса WannaCry
Фото: nbcnews.com

Минкомсвязь России направило телеграммы российским губернаторам с предупреждением об опасности компьютерного вируса WannaCry. Об этом стало известно из достоверного источника. Получили ли такую правительственную телеграмму в амурском правительстве, официально не сообщается.

«Данное вредоносное программное обеспечение детектируется антивирусом лаборатории Касперского в версии последнего обновления… В целях обеспечения информационной безопасности рекомендуем обновить используемые версии OC Microsoft Windows, базы данных антивирусных средств, а также организовать мониторинг работы информационных систем и сетевых подключений», – сказано в правительственной телеграмме от 13 мая.

Из достоверных источников известно, что попытки фиксировали и в учреждениях, находящихся на территории Амурской области. Но пострадавших от кибератак в Приамурье пока нет.

Под ударом вируса оказались более 70 стран, десятки тысяч зараженных компьютеров в больницах, правительственных и коммерческих учреждениях. Вредоносная программа шифрует файлы и требует за разблокировку от 300 до 600 долларов в кибервалюте. Эту кибератаку уже назвали самой масштабной в истории. Известно о попытках взлома в РЖД, Центробанке, МВД, МЧС, компаниях связи.

«Указ президента о создания российского сегмента Сети – это закрытый Интернет вокруг госчиновников. Оборонка давно за этим щитом стоит. Скорее всего, я думаю, пострадали простые компьютеры обычных сотрудников. Вряд ли пострадал именно доступ к базам данных – они, как правило, на других операционных системах и находятся, как правило, у провайдеров», – сообщил Первому каналу советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

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#интернет #областная власть #происшествия #российская власть #технологии

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