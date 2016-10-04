Благовещенские кадеты привезли третье место со всероссийских соревнований в Казани

Благовещенские кадеты заняли третье место во Всероссийском молодежном сборе «Союз 2017 – Наследники Победы». Соревнования проходили с 28 апреля по 10 мая в Казани. Посоревноваться в силе, знаниях, ловкости и выносливости приехали более 400 участников. Это кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов, учащиеся 9 и 10 классов.

Честь амурского кадетского корпуса защищали 10 курсантов. Все эти дни они состязались в силовых упражнениях, стрельбе, гиревом спорте, пейнтболе, военно-тактической игре, а также плавании, метании ножей и фехтовании. К последним трем дисциплинам амурчане готовились отдельно. Подготовка началась с 1 марта.

В итоге из 46 команд благовещенские кадеты заняли третье место, тогда как в прошлом году только 26-е. Амурчане привезли 40 медалей и грамот различного достоинства.

«Поехал я, значит, туда с такими зажигающими впечатлениями. Думал, победим. В принципе, так и оказалось. Приехали мы туда, нас раскидали по командам, и уже стало тяжело. Потому что все с разных областей, язык разговора разный. Пришлось как-то приспосабливаться», – поделился кадет Александр Любасюк.

«Достаточно успешнее, судя по занятым местам. 26-е и 3-е – это какой разлет, в 23 места. Достойно подготовили команду. Выложились ребята на полную, молодцы! Отработали! Я там месте с ними выкладывался, помогал как мог», – рассказал офицер-воспитатель Евгений Шелухин.

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Екатерина PL