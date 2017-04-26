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сегодня, 17:15 0

Юные амурчане показали лучшие результаты на соревнованиях по вольной борьбе

Амурчане отличились в первенстве Благовещенска по вольной борьбе «Наследие Трои». Соревнования проходили два дня, 13 и 14 мая. Боролись за звание лучших юноши от 7 до 15 лет в разных весовых категориях.

В соревнованиях участвовали около 350 человек из Приморья, Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей, а также из Еврейской автономной области. Первенство выявило шесть чемпионов – все они амурчане.

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#спорт

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