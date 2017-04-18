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В Киргизии обрушилась карусель вместе с посетителями парка (видео)

В Киргизии обрушилась карусель вместе с посетителями парка (видео)
Фото: news.vse42.ru

ЧП в киргизском Оше: в местном парке работающий аттракцион «цепочная карусель» обрушился вместе с посетителями. В результате аварии шесть человек получили травмы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы Киргизии.

Инцидент произошёл вечером в минувшее воскресенье в парке Навои. «Аттракцион “цепочная карусель” сломался во время работы, несколько человек пострадали. Сейчас идёт расследование происшествия», – рассказали в администрации города.

«По предварительным данным, во время работы отломилась верхняя часть карусели, на которой в тот момент находились десять человек», – сообщает УВД города.

По информации киргизских СМИ, в момент обрушения конструкции на карусели находились около десяти посетителей, в том числе дети. С различными травмами в больницу были госпитализированы шесть человек, состояние одной из пострадавших, женщины 1980 года рождения, оценивается как тяжёлое. Двоим пострадавшим помощь оказали на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельство произошедшего. По предварительным данным, причиной падения карусели стала механическая неисправность. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».

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#отдых #происшествия

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