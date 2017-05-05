Благовещенцы теряют деньги из-за сокращения авиарейсов Москва – Благовещенск – Москва

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Авиакомпания «Икар» сократила число рейсов по нескольким направлениям, в том числе по маршруту Москва – Благовещенск – Москва. Пассажиры вынуждены менять билеты и переносить даты вылета, зачастую при этом переплачивая другой авиакомпании либо соглашаясь на неудобные даты вылетов.

«За три недели до вылета мне пришло смс такого содержания: "Добрый день, рейс Москва – Благовещенск отменен, вынужденный возврат билета возможен по месту приобретения билета"», – рассказала благовещенка Валентина Кузьмина.

Это сообщение чуть было не нарушило планы семьи Кузьминых. Молодая пара собиралась вернуться самолётом из Москвы в Благовещенск. Билеты заказали через Интернет ещё в марте, чтобы прилететь домой 1 мая. Отмена авиарейса внесла коррективы в их планы. Авиакомпания «Икар» предложила им прилететь в Благовещенск другим рейсом – на пару дней раньше или позднее запланированного срока. Такой вариант Валентину и Евгения Кузьминых не устроил – в Москву из-за рубежа они должны были вернуться накануне вылета в Благовещенск. Тогда в авиакомпании им предложили вернуть деньги за билеты.

«Мы в ответ им написали, что нам это не подходит. Они ответили: извините, мы можем только вернуть деньги. У меня подключился к этому муж и обоснованно с юридическими заковыками пояснил, что у нас был договор заключён, и пришлите нам, пожалуйста, обоснованный отказ в письменном виде», – поделилась Валентина Кузьмина.

В ответ на такое обращение в авиакомпании сразу нашли решение проблемы. «Добрый день! Предлагаем вариант авиаперелета самолётом компании "ВИМ-Авиа" Москва – Благовещенск 1 мая 2017 года, время вылета местное: 18:30. Время прилета местное: 08:00. Если Вы согласны на пересадку, просим прислать Ваше письменное согласие», – ответили супругам в авиакомпании.

С таким вариантом семья Кузьминых согласилась. Если бы они сами купили билеты на самолёт другой авиакомпании, то пришлось бы доплачивать около трёх тысяч рублей. А так, расходы понесла их компания-перевозчик. Но неудобство все же было – самолёт «ВИМ-Авиа» вылетал из аэропорта Домодедово, а не Шереметьево, куда прибывал стыковочный рейс. Другие пассажиры всё-таки понесли финансовые потери и планируют взыскать с авиакомпании ущерб через суд.

«Сейчас они на июнь сократили частоту полётов, и осталось два рейса. То есть пассажирам приходится переоформлять билеты, так как у них были стыковки. Билеты были льготные, а сейчас они вынуждены доплачивать немаленькие суммы. Если летела семья из четырёх человек, то доплата может составлять от 20 тысяч и выше», – сообщила менеджер по продажам международных авиабилетов авиационно-туристической фирмы Марина Красникова.

Почему «Икар» сократил число авиарейсов и будет ли решаться проблема без потерь для пассажиров, в благовещенском филиале авиакомпании журналистам объяснить отказались. Повлиять на ситуацию пытаются региональные власти.

«В случае возникновения каких-то ситуаций мы обращаемся к руководству авиакомпании, чтобы понять, что произошло и в дальнейшем предотвратить такие случаи. В настоящее время на контакт руководитель предприятия не идёт, ответы на вопросы не получены, но мы работаем и добьёмся ответов», – прокомментировал начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта министерства транспорта Амурской области Евгений Чередниченко.

К разрешению проблемы региональный минтрансстрой подключил и Росавиацию. Пока же пассажирам так и придётся менять авиарейсы или летать другими компаниями.

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#транспорт

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Екатерина PL