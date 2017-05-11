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Рекордсмен по становой тяге бросил вызов благовещенцам

Рекордсмен по становой тяге бросил вызов благовещенцам

Соревнования по становой тяге под тегом #кокляевпротиввсех пройдут на благовещенской набережной 19 мая. Вызов горожанам бросил Михаил Кокляев – российский спортсмен-силовик, обладатель предыдущего абсолютного рекорда России в становой тяге — 417,5 килограмма.

Соревнование пройдет 19 мая в 13:00 на набережной реки Амур в районе ротонды. Спортсмен Михаил Кокляев называет эти состязания – заруба. Суть в том, чтобы суметь поднять максимальный вес. Принять участие в соревнованиях сможет любой желающий, имеющий спортивную подготовку.

Мастер спорта международного класса и чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев проводит подобные мероприятия регулярно в разных городах России. Спортсмен делает это не для заработка, а ради популяризации спорта.

В этот же день в фитнес-центре «Бурхан» пройдет теоретический семинар одного из сильнейших людей мира. В программе семинара – тренировочная цикличность, средства восстановления, профилактика травматизма, ответы на вопросы, автограф и фотосессия с Михаилом Кокляевым.

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#жизнь #здоровье #спорт #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Ура!

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