Мотогонщики из разных регионов ДФО съедутся в Белогорск на третий этап соревнований по мотокроссу

Мотогонщики Белогорска готовятся к третьему этапу первенства и Кубка мотоциклетной федерации России по мотокроссу. Он пройдет в Белогорске 3 и 4 июня. Планируется, что состязаться в мастерстве управления мотоциклом приедут спортсмены не только из Амурской области, но и из других регионов Дальнего Востока. Всего ожидается около 40 мотоциклистов.

«В первом этапе, который состоялся на мототрассе в Чигирях 7 мая, белогорские спортсмены заняли второе командное место, Честь Белогорска защищали Александр Савенко, Даниил Добрынин, Константин Степаненко, Игорь Иванов. 27 и 28 мая пройдет второй этап в Свободном», – рассказал представитель команды Константин Мохнорылов.

Подготовка к третьему этапу соревнований уже началась. Мототрасса, расположенная в районе 740 кирпичного завода, практически готова. Ее длина составляет 1 400 метров, ширина – от 6 до 9 метров.

Участникам предстоит преодолеть 11 трамплинов и 14 виражей. В гонках примут участие мотогонщики в классе 65, 85, 125 кубов, класс «Open», «Любители», «Ветераны» и «ATV». Соревнования пройдут в два заезда. Начало 3 июня в 11:00.

Рядом с мототрассой будут расположены стоянки для автотранспорта зрителей, автомобили скорой помощи и пожарной команды. Кроме того, будет организована лоточная торговля.

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Екатерина PL