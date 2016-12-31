Более 60 фермеров приняли участие в первой ярмарке выходного дня в Белогорске

В Белогорске стартовал сезон ярмарочной торговли продукцией с приусадебных участков и крестьянско-фермерских хозяйств. В минувшие выходные в городе провели первые ярмарки выходного дня. Их участниками стали более 60 сельхозтоваропроизводителей. Это в два раза больше, чем в прошлом году, отметили в отделе потребительского рынка администрации Белогорска.

«Участники ярмарки торговали редисом, зеленью, картофелем, саженцами, медом, соленьями и мясом. Как и прежде, ярмарка выходного дня организована на автостоянке у здания администрации города. Реализовывать и приобретать продукцию белогорцы могут с 10:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям. Места для торговли предоставляются бесплатно. Продавцам необходимо оплатить лишь услуги по уборке мусора после реализации продукции», – рассказала и. о. начальника отдела потребительского рынка Екатерина Сорокина.

В этом году плата осталась на уровне двух последних лет – 20 рублей за один квадратный метр. Участникам ярмарки, желающим вести торговлю с автомобиля, необходимо заплатить 120 рублей за одно автотранспортное средство. Размер платы за оказание услуг, связанных с потреблением участниками ярмарки электроэнергии при необходимости использования электроприборов, установлен в виде компенсации фактических затрат администрации города, исходя из расчета времени потребления электроэнергии и мощности электроприборов, согласно действующему тарифу.

Администратором ярмарки назначена служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. Главное условие ярмарочной торговли – цены ниже сложившихся в городе, подчеркивают в отделе потребительского рынка. Работать ярмарка выходного дня будет до 22 октября включительно, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #сельское хозяйство #торговля

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Екатерина PL