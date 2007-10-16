В белогорской школе ввели гарденотерапию

Фото: администрация Белогорска

Учащиеся белогорской школы № 10 занимаются садовой терапией. Образовательная организация стала одной из четырех учреждений региона, где реализуется программа гарденотерапии – особого направления психосоциальной, профессиональной реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями здоровья, а также семей, воспитывающих их.

«Для гарденотерапии оборудован специальный пришкольный участок, – рассказала директор школы Елена Пахоменко. – Создана особая зона для отдыха и обучения на свежем воздухе, включающая современную теплицу, высокие грядки, уличные кашпо и вазоны».

Для реализации проекта в рамках областного гранта программы «Мир без границ» закуплен весь необходимый инвентарь. Теперь у детей с нарушениями развития появилась возможность расширить жизненное пространство, получить эмоциональное развитие, приобрести не только эколого-биологические знания, но и оздоровиться. Гарденотерапия развивает и укрепляет мелкую и крупную моторику, сенсорные системы организма (слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса) и двигательные функции.

Накануне школьники успешно поработали в школьной теплице, посадив редис, лук, петрушку. Они уже выращивают рассаду цветов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #дети #здоровье

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Екатерина PL