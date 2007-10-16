Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:58 1

В белогорской школе ввели гарденотерапию

В белогорской школе ввели гарденотерапию
Фото: администрация Белогорска

Учащиеся белогорской школы № 10 занимаются садовой терапией. Образовательная организация стала одной из четырех учреждений региона, где реализуется программа гарденотерапии – особого направления психосоциальной, профессиональной реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями здоровья, а также семей, воспитывающих их.

«Для гарденотерапии оборудован специальный пришкольный участок, – рассказала директор школы Елена Пахоменко. – Создана особая зона для отдыха и обучения на свежем воздухе, включающая современную теплицу, высокие грядки, уличные кашпо и вазоны».

Для реализации проекта в рамках областного гранта программы «Мир без границ» закуплен весь необходимый инвентарь. Теперь у детей с нарушениями развития появилась возможность расширить жизненное пространство, получить эмоциональное развитие, приобрести не только эколого-биологические знания, но и оздоровиться. Гарденотерапия развивает и укрепляет мелкую и крупную моторику, сенсорные системы организма (слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса) и двигательные функции.

Накануне школьники успешно поработали в школьной теплице, посадив редис, лук, петрушку. Они уже выращивают рассаду цветов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 418

#Белогорск #дети #здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Рекордсмен по становой тяге бросил вызов благовещенцам
Спорт

Мотогонщики из разных регионов ДФО съедутся в Белогорск на третий этап соревнований по мотокроссу
Происшествия 2

Петербургский железнодорожник присылал благовещенской школьнице свои интимные фотографии
Общество 6

Число пострадавших от укусов клещей в Приамурье растет