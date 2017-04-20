Итоги гидравлических испытаний в Благовещенске – выявлено 13 порывов

пресс-служба АКС

Гидравлические испытания тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и Амурских коммунальных систем закончились 12 мая, но горячая вода появилась не во всех квартирах. Специалисты обнаружили 13 дефектов.

За выходные дни специалисты АКС устранили несколько повреждений на сетях, выявленных в ходе гидравлических испытаний. На других объектах работы проводятся сегодня, 15 мая.

Работы идут в следующих районах:

– на улице Горького в районе Комсомольской;

– на улице Кузнечной в районе улиц Зейской и Ленина;

– на улице Забурхановской от Б.Хмельницкого до Шевченко;

– на улице Ленина, 75;

– на улице Ленина в районе улицы Шевченко;

– на улице Батарейной до улицы Нагорной,между переулком Серышевский и Краснофлотской;

– на улице Богдана Хмельницкого до улицы Калинина, между улицами Амурской и Зейской;

– на улице Горького в районе Шимановского;

– на улице Чайковского до Пушкина, между Октябрьской и Красноармейской.

В указанных районах подача горячей воды после гидравлических испытаний будет возобновлена после устранения повреждений, сообщает пресс-служба АКС

Как писало Амур.инфо, с 13 по 26 мая в связи с плановым ремонтом горячую воду отключили во 2-м, 3-м, Европейском микрорайонах, в районах КПП и ЦЭС.

Просмотров всего: 782

#ЖКХ

распечатать

Анастасия Болотина