Итоги гидравлических испытаний в Благовещенске – выявлено 13 порывов
Гидравлические испытания тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и Амурских коммунальных систем закончились 12 мая, но горячая вода появилась не во всех квартирах. Специалисты обнаружили 13 дефектов.
За выходные дни специалисты АКС устранили несколько повреждений на сетях, выявленных в ходе гидравлических испытаний. На других объектах работы проводятся сегодня, 15 мая.
Работы идут в следующих районах:
– на улице Горького в районе Комсомольской;
– на улице Кузнечной в районе улиц Зейской и Ленина;
– на улице Забурхановской от Б.Хмельницкого до Шевченко;
– на улице Ленина, 75;
– на улице Ленина в районе улицы Шевченко;
– на улице Батарейной до улицы Нагорной,между переулком Серышевский и Краснофлотской;
– на улице Богдана Хмельницкого до улицы Калинина, между улицами Амурской и Зейской;
– на улице Горького в районе Шимановского;
– на улице Чайковского до Пушкина, между Октябрьской и Красноармейской.
В указанных районах подача горячей воды после гидравлических испытаний будет возобновлена после устранения повреждений, сообщает пресс-служба АКС
Как писало Амур.инфо, с 13 по 26 мая в связи с плановым ремонтом горячую воду отключили во 2-м, 3-м, Европейском микрорайонах, в районах КПП и ЦЭС.
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