Телохранитель Яроша прострелил ноги таксисту за отказ продолжить лозунг «Слава Украине»

Фото: life.ru

На Украине люди, предположительно, связанные с депутатом Дмитрием Ярошем, прострелили ноги таксисту, отказавшемуся ответить на приветствие «Слава Украине». ЧП случилось в городе Каменское (бывший Днепродзержинск), передаёт Life.ru со ссылкой на местное издание «Событие».

По предварительным данным, агрессивно настроенные пассажиры требовали от водителя продолжить приветствие «Слава Украине» традиционным отзывом «Героям слава». После того как таксист проигнорировал их требование, злоумышленники нанесли удар водителю сзади, затем начали крушить машину. После этого в ход пошёл пистолет – нападавшие прострелили таксисту обе ноги.

На место происшествия приехали коллеги пострадавшего, завязалась драка, в результате которой ранение получил ещё один таксист.

В итоге двоих участников конфликта задержали на месте, одному из них удалось скрыться. По данным очевидцев, у хулиганов изъяли пистолет, телескопическую биту и удостоверение личной охраны Яроша.

Пострадавшие доставлены в больницу, на месте происшествия работают сотрудники полиции.

В местном отделении организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) уточнили, что задержанный Роман Малисевич не имеет отношения к организации, а является личным телохранителем бывшего лидера движения Дмитрия Яроша, передаёт РИА Новости.

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#криминал #происшествия #Украина

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Алексей Воскобойников