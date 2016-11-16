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15мая
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сегодня, 15:19 0

Петербургский железнодорожник присылал благовещенской школьнице свои интимные фотографии

Петербургский железнодорожник присылал благовещенской школьнице свои интимные фотографии
Фото: ru.sputnik.az

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления сексуального характера в отношении школьницы из Благовещенска. Петербуржец писал девочке развратные сообщения и присылал свои фотографии в обнаженном виде. Переписка велась по WhatsApp.

В январе 2017 года амурским следователям поступило заявление от жительницы Благовещенска о том, что неизвестный мужчина с ноября 2016 года по январь 2017 года совершил развратные действия в отношении ее 11-летней дочери. Амурский следственный комитет перенаправил заявление в правоохранительные органы Санкт-Петербурга.

В результате оперативно-разыскных мероприятий 11 мая сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 37-летнего подозреваемого. Предварительно установлено, что он, заранее зная, что общается с девочкой, не достигшей 12 лет, вступил с ней в переписку сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». По информации федеральных СМИ, подозреваемый работает на железной дороге. В настоящее время он задержан.

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#дети #закон #криминал

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