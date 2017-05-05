Ремонт в благовещенском ЗАГСе начнется на следующей неделе

С 22 мая в Приамурье начнутся ремонты в дворцах бракосочетания. На ход регистрации это не повлияет. На пять зданий потратят около 5 миллионов рублей.

В благовещенском дворце бракосочетания строителям предстоит поменять плитку на парадном крыльце. Также в планах провести косметический ремонт фасада и внутренних помещений. Такой же комплекс работ проведут в Белогорске. В Райчихинске обновят фасад, в Шимановске установят леерное ограждение у здания и смонтируют систему ливневой канализации. Около мазановского загса заасфальтируют территорию.

Всего на ремонт потратят около 5 миллионов рублей. Все работы будут проходить в дни, когда не проводятся торжественные регистрации, чтобы не повлиять на режим работы ЗАГСов.

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Нино Кохреидзе