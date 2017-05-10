200 демонстрантов устроили лежачий флешмоб на поле для гольфа, принадлежащем Трампу

Фото: a.abcnews.com

Две сотни американских демонстрантов устроили необычный флешмоб. Они собрались на поле для игры в гольф, принадлежащем президенту США Дональду Трампу и сформировали своими телами слово RESIST («Сопротивляйся»). Акция длилась около 15 минут и завершилась исполнением песни «Боже, благослови Америку», передаёт ТАСС со ссылкой на газету Los Angeles Times.

Как сообщил изданию один из участников акции, бывший журналист Питер Макуоррен, таким образом общественное объединение «Единый Сан-Педро» призвало главу государства обнародовать свои налоговые декларации.

«Выложить своими телами на траве фразу “Обнародуй свои налоги” слишком сложно. Мы просто хотели выразить свою любовь к нашей стране», – пояснил собеседник LAT.

Объединение «Единый Сан-Педро» было основано после инаугурации Трампа 20 января. Движение требует назначить независимого специального прокурора для поиска следов предполагаемого сговора между избирательным штабом избранного президента и Россией перед прошлогодними всеобщими выборами в США. По мнению активистов, содержание налоговых деклараций миллиардера может пролить свет на данный вопрос.

Закон не обязывает нового президента США публиковать данные о налоговых отчислениях, как это добровольно делали его предшественники. Отказ республиканца сделать это сразу после инаугурации стал поводом для критики со стороны его оппонентов.

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#политика #США

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Алексей Воскобойников