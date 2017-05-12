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Автомобилистам ограничили движение на нескольких участках дорог в Благовещенске

Автомобилистам ограничили движение на нескольких участках дорог в Благовещенске
Фото: neruds.ru

15 мая в связи с ремонтной кампанией в Благовещенске движение транспорта ограничили на нескольких участках. Движение в одном из направлений закрыто до 21:00. Через два дня ремонт планируют закончить.

Ремонтные работы дорожные службы ведут на улице Трудовой на участке между Амурской и Зейской, на Артиллерийской между Красноармейской и Горького, а также на улице Лазо между Амурской и Горького. Здесь для движения закрыта половина проезжей части. Дорожники также работают на перекрестке улиц Октябрьской и Политехнической.

На улицах Ленина и Кузнечной работают коммунальщики. Они устраняют аварию на теплотрассе. В связи с ремонтными работами для движения полностью перекрыта проезжая часть на Кузнечной между Ленина и Зейской. Движение в одном направлении ограничено по Ленина между переулком Св. Иннокентия и улицей Шевченко.

Завершить ремонт коммунальные службы планируют 17 мая.

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#строительство #транспорт

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