Благовещенскую «Ночь в музее» посвятят Году экологии и 100-летию революции

20 мая состоится всероссийская акция «Ночь музеев», к которой присоединится и Благовещенск. Амурский областной краеведческий музей подготовил для жителей и гостей города интерактивную программу «Ночь в музее», которая посвящена Году экологии и 100-летию российской революции 1917 года. Двери музея будут открыты с 19:00 до 23:00.

Посетителей ждут новые выставки, викторины, экологические опыты, общение с животными, мастер-классы, выступления профессиональных и самодеятельных коллективов. В эту ночь можно будет «побывать в гостях» у благовещенских почтмейстеров и брандмейстеров; принять участие в квесте «По следам революции 1917 года», а в «Ленинской комнате» познакомиться с коллекцией музейных предметов по теме «В.И. Ленин и русская революция», полистать уникальные документы и воспоминания очевидцев революционных событий. Самые любознательные побывают на экскурсии по старому чердаку бывшего здания универсального магазина «Кунст и Альберс».

Справки по телефонам: 52-53-83, 52-24-14.

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#жизнь

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Екатерина PL