Число пострадавших от укусов клещей в Приамурье растет

Фото: shkolazhizni.ru

За минувшую неделю за медицинской помощью после укусов клещей обратились 183 амурчанина, из них 56 детей. Неделей ранее было зафиксировано 167 случаев.

Специалисты исследовали 50 клещей, поступивших от пострадавших. В результате выявили только одного паразита, зараженного вирусом энцефалита.

На текущий момент акарицидную обработку провели на территории 14,9 гектара. 11 гектаров обработали на прошлой неделе. Специалисты работают на территории летних оздоровительных учреждений, детских дошкольных учреждений, зон отдыха, кладбищ и других объектов, сообщает пресс-служба амурского управления Роспотребнадзора.

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Нино Кохреидзе