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сегодня, 14:19 2

Число пострадавших от укусов клещей в Приамурье растет

Число пострадавших от укусов клещей в Приамурье растет
Фото: shkolazhizni.ru

За минувшую неделю за медицинской помощью после укусов клещей обратились 183 амурчанина, из них 56 детей. Неделей ранее было зафиксировано 167 случаев.

Специалисты исследовали 50 клещей, поступивших от пострадавших. В результате выявили только одного паразита, зараженного вирусом энцефалита.

На текущий момент акарицидную обработку провели на территории 14,9 гектара. 11 гектаров обработали на прошлой неделе. Специалисты работают на территории летних оздоровительных учреждений, детских дошкольных учреждений, зон отдыха, кладбищ и других объектов, сообщает пресс-служба амурского управления Роспотребнадзора.

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#жизнь #здоровье #отдых #туризм

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    13 минут назад

    Бывало придешь в детстве из лесу, разденешься, поснимаешь с себя 3-5 клещей, если присосался, маслом капнешь, он сам вылезает, потом протрешь дырочку одеколоном и забыл о них. А сейчас прямо мировая проблема для еженедельного информирования - клещи! :)

  • Oldlord

    Oldlord
    12 минут назад

    Надо Лукиана с картинкой на внешней подвеске вертолёта по области покатать.

    Глядишь и помрут клещики.

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