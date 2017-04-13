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15мая
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сегодня, 13:56 2

В Благовещенске начались посадки

В Благовещенске начались посадки

150 саженцев лиственницы высадили 15 мая, в понедельник, благовещенские школьники на улице Чайковского. Посадки проходят в рамках акции «Зеленый город». В Благовещенске будут расти липа, ясень, сирень, клен, тополь серебристый и другие.

Аллею лиственниц посадили сегодня на улице Чайковского – от переулка Соколовский до хладокомбината. Вдоль железной дороги теперь растут 150 хвойных деревьев. Посадкой занимались ученики 17 школы. Саженцы привезли из Благовещенского лесхоза. Хотя лиственница в областном центре – редкость, хвойные посадили ради эксперимента – в качестве шумозащитной полосы, сказали в управлении ЖКХ. Озеленение города продолжится до 22 мая.

В разных районах Благовещенска появятся новые деревья и кустарники: липа, ясень, сирень, клен, тополь серебристый, вишня, калина и другие.

Как сообщало Амур.инфо, всего за время акции в Благовещенске высадят 820 саженцев.Озеленением будут заниматься волонтеры, ГСТК и некоторые городские организации. К посадке приглашают и жителей города. Расписание высадки деревьев можно посмотреть на сайте мэрии.

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#жизнь #мэрия #природа #сельское хозяйство

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Ну что не заголовок сегодня, то огонь)))))

  • aпчхее

    aпчхее
    29 минут назад

    Так вроде не 37 й

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