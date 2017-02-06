Зейская ГЭС прошла первый пик весеннего половодья

На Зейской ГЭС пройден пик половодья. За первую половину мая среднесуточное значение притока изменилось с 680 кубометров до максимального значения – 1 820 кубометров. Традиционно основной пик паводка приходится на летне-осенний период, во время которого водохранилище заполняется до установленных отметок.

Суммарный приток воды в Зейское водохранилище в результате таяния снегов с 1 по 13 мая составил 1,3 кубометра. По состоянию на 15 мая, отметка уровня верхнего бьефа составляет 310,23 метра, нижнего бьефа – 222,11 метра.

Сбросный расход воды составляет 700±100 кубометра. Такой режим работы установлен в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, прогнозом притока, основываясь на положениях правил использования водных ресурсов Амурским бассейновым водным управлением.

На Зейской ГЭС своевременно выполнены все плановые мероприятия для надежной работы станции во время прохождения половодья и паводка 2017 года, а также создана достаточная резервная емкость Зейского водохранилища для аккумулирования весеннего и летнего паводка, сообщает пресс-служба «РусГидро».

Просмотров всего: 180

#энергетика

распечатать

Екатерина PL