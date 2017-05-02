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За нарушения на выборах могут начать сажать на 5 лет

За нарушения на выборах могут начать сажать на 5 лет
Фото: Знамя Индустрии

Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушения на выборах подготовлен и скоро будет внесён в Госдуму. Предполагается, что максимальное наказание составит пять лет лишения свободы, передают «Известия» со ссылкой на члена Совета Федерации Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенникова.

Как пояснил Клишас, в российском правовом поле существует уголовное наказание за ряд нарушений на выборах, например, за фальсификацию избирательных документов или итогов голосования. В то же время незаконная выдача или получение бюллетеня грозит нарушителю всего лишь административной ответственностью.

«Есть случаи, когда одно и то же лицо незаконно выдаёт или получает большое количество избирательных бюллетеней. А после того, как эти правонарушения пресекаются, его привлекают к административной ответственности с наказанием в виде незначительного штрафа», – заявил сенатор, добавив, что предлагаемый законопроект позволит более жёстко наказывать нарушителей.

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству Павла Крашенникова, предлагаемое проектом закона наказание будет распространяться «и на тех, кто дал, и на тех, кто взял». Предлагаемые варианты ужесточения наказания предусматривают штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а также принудительные работы. Уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет может быть введено для организаторов «карусели» – махинации, предусматривающей многократное голосование отдельных граждан на нескольких избирательных участках.

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#выборы #закон #российская власть

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