Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:42 0

По-летнему теплый день: прогноз погоды в Амурской области на 16 мая

По-летнему теплый день: прогноз погоды в Амурской области на 16 мая
Фото: instagram

В Амурской области 16 мая ожидается переменная облачность, ночью местами по северу, днем в отдельных районах возможен слабый и умеренный дождь. Также синоптики прогнозируют грозу, ночью местами – туман. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, днем он перейдет на северо-западный с порывами до 13 метров в секунду.

Температура по области ночью составит 6…11 градусов выше нуля, местами понижаясь до плюс 1 градуса. Днем термометры покажут 23…28 градусов тепла, местами по северу – плюс 15…20 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, без осадков. Ветер ночью – юго-восточный, днем – северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Столбики термометров ночью остановятся на отметках плюс 9…11 градусов, днем будет плюс 24…26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 299

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Тепло и немного дождя: прогноз погоды в Амурской области на 15 мая
Общество

Прохладно и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 13 мая
Общество

Дожди в большинстве районов: прогноз погоды в Амурской области на 12 мая
Общество

Температура немного понизится: прогноз погоды в Амурской области на 12 мая