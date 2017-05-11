По-летнему теплый день: прогноз погоды в Амурской области на 16 мая

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В Амурской области 16 мая ожидается переменная облачность, ночью местами по северу, днем в отдельных районах возможен слабый и умеренный дождь. Также синоптики прогнозируют грозу, ночью местами – туман. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, днем он перейдет на северо-западный с порывами до 13 метров в секунду.

Температура по области ночью составит 6…11 градусов выше нуля, местами понижаясь до плюс 1 градуса. Днем термометры покажут 23…28 градусов тепла, местами по северу – плюс 15…20 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, без осадков. Ветер ночью – юго-восточный, днем – северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Столбики термометров ночью остановятся на отметках плюс 9…11 градусов, днем будет плюс 24…26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL