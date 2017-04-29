К поискам пропавшего две недели назад рыбака подключили кинологов

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Поиски пропавшего рыбака в Зейском районе продолжаются больше двух недель. По информации спасателей, на сегодняшний день обследована значительная площадь лесных массивов и акватории. С особой тщательностью осмотрены прилегающие к дорогам территории, лесные зимовья, островки и берега реки. Каждый день группа розыска проходит около 22 километров.

14мая в поисках было задействовано 20 человек, среди которых шесть спасателей поисково-спасательной группы Зеи, 12 человек родственников и коллег пропавшего и два сотрудника полиции. В прошедшие выходные дни к розыску привлекались собаки.

Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, обследование местности происходит с помощью вездеходов, автомобилей и пешим порядком. На сегодняшний день амурчанин не найден. Поиски продолжаются.

Как сообщалось, 26 апреля мужчина с друзьями выехал на рыбалку в район села Николаевка Зейского района. 27 апреля рыбак ушел с места стоянки и не вернулся. 28 апреля в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о его пропаже. 29 апреля спасатели выехали на поиски. В тот же день на автодороге Зея – Юбилейный в 29 километрах от города Зеи были обнаружены личные вещи пропавшего. После были найдены еще один сапог и верхняя одежда защитного цвета.

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#происшествия

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Екатерина PL