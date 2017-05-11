Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:08 3

Двое благовещенских подростков сели на скамью подсудимых за попытку украсть бритвенные наборы

Двое благовещенских подростков сели на скамью подсудимых за попытку украсть бритвенные наборы

Благовещенский городской суд рассмотрел дело двух благовещенских подростков, которые из супермаркета пытались украсть подарочные наборы для бритья. Довести до конца замысел им не удалось.

В гипермаркете, расположенном в крупном торговом центре Благовещенска, двое несовершеннолетних решили поживиться подарочными наборами для бритья. Две коробки общей стоимостью больше 2 700 рублей один из них спрятал в боковые карманы куртки. Но на выходе из магазина молодых людей задержали охранники.

Еще до окончания судебного разбирательства стороны примирились. Суд учел это, а также принял во внимание то, что на момент совершения преступления оба подростка не были судимы. В итоге уголовное дело в отношении обвиняемых прекратили.

Просмотров всего: 534

#жизнь #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Dimas

    Dimas
    1 час назад

    а зря , надо было до конца , чтоб остальным не повадно было!!!!

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    33 минуты назад

    растут пацаны-им бриться надо

  • Мелисса

    Мелисса
    30 минут назад

    Офигеть, как дорого бритьё обходится.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Ремонт в благовещенском ЗАГСе начнется на следующей неделе
Общество

Благовещенскую «Ночь в музее» посвятят Году экологии и 100-летию революции

сегодня, 14:45
Общество 2

Число пострадавших от укусов клещей в Приамурье растет
Общество 2

В Благовещенске начались посадки