Двое благовещенских подростков сели на скамью подсудимых за попытку украсть бритвенные наборы
Благовещенский городской суд рассмотрел дело двух благовещенских подростков, которые из супермаркета пытались украсть подарочные наборы для бритья. Довести до конца замысел им не удалось.
В гипермаркете, расположенном в крупном торговом центре Благовещенска, двое несовершеннолетних решили поживиться подарочными наборами для бритья. Две коробки общей стоимостью больше 2 700 рублей один из них спрятал в боковые карманы куртки. Но на выходе из магазина молодых людей задержали охранники.
Еще до окончания судебного разбирательства стороны примирились. Суд учел это, а также принял во внимание то, что на момент совершения преступления оба подростка не были судимы. В итоге уголовное дело в отношении обвиняемых прекратили.
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