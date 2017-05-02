На международный слет молодежи приглашают благовещенцев на китайский массаж, мастер-классы и блины

Фото: БГПУ

С 14 по 18 мая в Благовещенске проходит международный слет молодежи «Мир, где нет чужих». Его проводят в БГПУ и Хэйхэском университете. В этом году мероприятия посвящены 10-летию Института Конфуция. 15 мая желающих приглашают в Амурскую филармонию на мастер-классы, блины и концерт.

В БГПУ молодые ученые из Благовещенска, Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Читы и Хэйхэ 15 мая приняли участие в международной научно-практической конференции «Молодежь мира – шаг навстречу». Вместе они обсудили проблемы молодежи разных стран и успешные социальные практики.

В 14:30 15 мая в парке Дружбы в рамках слета пройдет церемония открытия «Аллеи Института Конфуция». В районе отреставрированного силами студентов индустриально-педагогического факультета БГПУ павильона Конфуция в парке Дружбы уже установлены скамейки. Рядом участники слета высадят саженцы сирени сирени и рябины.

В 17:00 в холле Амурской областной филармонии начнется фестиваль культур. Китайские мастера сделают всем желающим традиционный точечный массаж, научат плести узелки на счастье, искусству вырезания из бумаги и декорирования масок и вееров. Также гостей угостят зеленым чаем. А для самых смелых проведут мастер-класс по китайской гимнастике.

Русские студенты покажут древний способ плетения тесьмы. Кукол «зайчик на пальчик», «девица-красавица», «гречневый зайчик» и «птичка» каждый желающий сможет изготовить и унести домой. Еще один сувенир своими руками научат делать на мастер-классе «Роспись деревянных ложек». В качестве угощения приготовят блины и оладьи.

В 17:30 в Амурской областной филармонии состоится церемония открытия «Моста Дружбы». «Мост между Благовещенском и Хэйхэ только начали строить, а мы уже его давно построили – сотрудничеством в области образования, культуры и науки», – объясняют организаторы фестиваля. После символического открытия моста, по нему поедет радиоуправляемый автомобиль, и пойдут дети.

В 18:00 начнется концерт-открытие слета «Мир, где нет чужих». На сцену выйдут китайские артисты, творческие коллективы БГПУ и филармонии, состоится церемония награждения победителей конкурса фотографий «Мудрость Конфуция». Завершит концерт «шерстяной тимбилдинг», когда в зале появится множество нитей, соединяющих гостей и участников слета.

Программа «Мира, где нет чужих» продолжится в городе Хэйхэ, куда участники отправятся 16 мая.

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Нино Кохреидзе