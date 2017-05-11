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сегодня, 12:20 19

Заработок амурчан растет, а реальная зарплата падает

Заработок амурчан растет, а реальная зарплата падает
Фото: kommersant.ru

Среднемесячная заработная плата амурчан составила 35 602 рубля. Такие данные за март приводит Амурстат. За год зарплата выросла на 2 %, но с учетом инфляции заработок, напротив, сократился.

Реальная заработная плата жителей Приамурья, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с данным годичной давности, составила 98,6 %. Стоимость товаров и услуг в Амурской области растет быстрее, чем уровень заработной платы.

По данным Амурстата, среднемесячная зарплата в марте 2015 года составляла 30 657 рублей, в марте 2016 года – 32 708 рублей, в марте 2017 – 35 602 рубля.

Уровень среднего заработка в Приамурье статистики высчитывают, обрабатывая данные 274 755 работников. Из них больше всего занятых в строительстве – 35 396 человек. Средний заработок в этой отрасли составляет 36 051 рубль. На втором месте по численности занятых предприятия, предоставляющие услуги по транспортировке и хранению товаров. Здесь в среднем в месяц сотрудники получают 50 874 рубля. На третьем месте по количеству работников – государственное управление и обеспечение военной безопасности и социальное страхование со среднемесячной зарплатой в 41 600 рублей.

Самая высокая зарплата у работников финансовых и страховых компаний. Она составляет 52 539 рублей. В этих же сферах отмечен самый большой рост уровня выплат, за год – на 31,4 %. Самый низкий уровень оплаты у сотрудников гостиниц и предприятий общепита – 18 780 рублей.

Просмотров всего: 1415

#жизнь #производство #работа #строительство #транспорт #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    2 часа назад

    Ты ешь мясо, а я капусту. В среднем мы едим голубцы.

  • slunopotam

    slunopotam
    2 часа назад

    зарплата ректора медакадемии - 150 тысяч. зарплата лаборанта - 3 000. поскольку лаборанты поголовно сидят на половинных ставках. средняя зарплата - 76 500 рублей.

    куплю на 75 тысяч фанеры. построю ероплан. и улечу куда-нить туда. где не считают средних зарплат. средних цен и средней продолжительности жизни.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Путин тоже заявил, что доходы россиян, растут.

    Это даже не скажение картинки, это просто СПАМ какой то))

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Ну вот и встало все на свои места. Представить трудно, ведь половина населения получает по 15-25 тыс. А как же у них с достатком? Ведь некоторым по два, три года зарплату не подымали. Кто то реально врет, что в области все хорошо.

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Путин говорит ПРАВДУ! У тех россиян, которых он знает лично, доходы растут с арифметической прогрессией. Некоторым он даже разрешил не платить налоги в стране. Так что всё честно. Наш президент не врёт :-)

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    slunopotam

    зарплата ректора медакадемии - 150 тысяч. зарплата лаборанта - 3 000. поскольку лаборанты поголовно сидят на половинных ставках. средняя зарплата - 76 500 рублей. куплю на 75 тысяч фанеры. построю ероплан. и улечу куда-нить туда. где не считают средних зарплат. средних цен и средней продолжительности жизни.



    если человек дольше года-двух работает на полставки лаборантом, значит ему хватает....

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    как надоели со своими голубцами... Что ни тема про средний уровень зарплаты, так вспоминают эти голубцы, а еще проститутку и ту кто никому не дает и что в среднем они обе.

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    А мне пристава сказали наоборот средняя зарплата по области упала, это когда расчет алиментов по среднему заработку считали, врут поди

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Bonyfacii

    как надоели со своими голубцами... Что ни тема про средний уровень зарплаты, так вспоминают эти голубцы, а еще проститутку и ту кто никому не дает и что в среднем они обе.



    а кто они в среднем обе?

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    Bonyfacii

    как надоели со своими голубцами... Что ни тема про средний уровень зарплаты, так вспоминают эти голубцы, а еще проститутку и ту кто никому не дает и что в среднем они обе.



    опять про голубцы, ага!

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    блин, почитал и голубцов захотелось

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Абрамов неплохо заработал, чем не пример успешного роста доходов Россиян

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Знаток28Абрамов неплохо заработал, чем не пример успешного роста доходов Россиян


    У этих всё на Абрамова сводится в итоге. Как эта болезнь называется?

  • DeamonX

    DeamonX
    1 час назад



    Заработок амурчан растет, а реальная зарплата падает

    Среднемесячная заработная плата амурчан составила 35 602 рубля. Такие данные за март приводит Амурстат. За год зарплата выросла на 2 %, но с учетом инфляции заработок, напротив, сократился.



    Ребята, перед тем как опубликовать, хотя-бы просто прочитывайте написанное...

    И вообще, "заработок" и "зарплата" (синонимы) - они растут, сокращается доход. Я так думаю

  • СВС

    СВС
    51 минута назад

    "Заработок амурчан растет, а реальная зарплата падает" = шаг вперёд, два шага назад. Всё это было, было, было... Классика.

  • СаняCh

    СаняCh
    37 минут назад

    Знаток28Абрамов неплохо заработал, чем не пример успешного роста доходов Россиян


    Просто некие, вроде Осипова, депутата ЗС, задекларировавшего 72тыс в год слишком алчная душенка, чтобы жить честно и отчитываться за реальные доходы. Хотя, как мне кажется, отчитавшись полностью ждала бы его камера 2х2 в МЛС.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    28 минут назад

    Как уже надоело тут ваше проплаченное обсуждение депутатов, а в целом- уже просто не понимаю зачем вообще ведут такую статистику? Если она дает не верные цифры? Зачем кормить целое министерство? Может Вам всем и надоел пример, про голубцы и проституток, но что поделать, если эти примеры отлично передают работу статистики....

  • strannic

    strannic
    23 минуты назад

    у бюджетников уже года два не повышали ничего-откуда может быть рост?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    19 минут назад

    strannic

    у бюджетников уже года два не повышали ничего-откуда может быть рост?



    Все оттуда же, из министерства статистики. Там по всей видимости юмористы еще те работают

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