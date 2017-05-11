Заработок амурчан растет, а реальная зарплата падает

Фото: kommersant.ru

Среднемесячная заработная плата амурчан составила 35 602 рубля. Такие данные за март приводит Амурстат. За год зарплата выросла на 2 %, но с учетом инфляции заработок, напротив, сократился.

Реальная заработная плата жителей Приамурья, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с данным годичной давности, составила 98,6 %. Стоимость товаров и услуг в Амурской области растет быстрее, чем уровень заработной платы.

По данным Амурстата, среднемесячная зарплата в марте 2015 года составляла 30 657 рублей, в марте 2016 года – 32 708 рублей, в марте 2017 – 35 602 рубля.

Уровень среднего заработка в Приамурье статистики высчитывают, обрабатывая данные 274 755 работников. Из них больше всего занятых в строительстве – 35 396 человек. Средний заработок в этой отрасли составляет 36 051 рубль. На втором месте по численности занятых предприятия, предоставляющие услуги по транспортировке и хранению товаров. Здесь в среднем в месяц сотрудники получают 50 874 рубля. На третьем месте по количеству работников – государственное управление и обеспечение военной безопасности и социальное страхование со среднемесячной зарплатой в 41 600 рублей.

Самая высокая зарплата у работников финансовых и страховых компаний. Она составляет 52 539 рублей. В этих же сферах отмечен самый большой рост уровня выплат, за год – на 31,4 %. Самый низкий уровень оплаты у сотрудников гостиниц и предприятий общепита – 18 780 рублей.

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Нино Кохреидзе