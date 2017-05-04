В Магаданской области шестилетнему ребёнку выстрелили в голову во время семейного отдыха

Фото: bryansku.ru

В Магаданской области шестилетний ребёнок попал в больницу с пулевым ранением в голову. Инцидент произошёл в воскресенье, 14 мая, во время отдыха семьи на природе. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь областной больницы Марина Жарникова.

По словам очевидцев, малыш пострадал в результате несчастного случая. В соцсетях пишут, что компания с детьми отдыхала на речке, взрослые стреляли из пневматического пистолета по бутылкам. Ребенок пробежал перед мишенью и получил пулю в голову от маминого сожителя.

«Ребёнок из Ягоднинского городского округа получил ранение в голову из пневматического оружия в воскресенье во время отдыха на природе с семьёй. Для транспортировки его в областную больницу был задействован самолёт санавиации. Металлическая пуля пробила кость, прошла через височную долю в основание так называемой пирамиды. К счастью, функции головного мозга не пострадали», – рассказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы учреждения, нейрохирурги провели экстренную операцию, в настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает. Мальчик чувствует себя хорошо, разговаривает и принимает пищу. Сейчас врачи готовят его к переводу в детскую больницу.

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Алексей Воскобойников