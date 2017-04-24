Амурская область стала худшей по благоустройству в рейтинге Минстроя

Минстрой России составил рейтинг эффективности реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Среди 72 регионов России Амурская область и Краснодарский край оказались на последнем месте, пишет Интерфакс.

О результатах рейтинга сообщил на форуме «Среда жизни. Квартира и город» заместитель руководителя Минстроя РФ Андрей Чибис. Первое место – у Саратовской области. В число лидеров вошли Белгородская и Новосибирская области, Хабаровский и Пермский края – они набрали по 32 балла. Третье место поделили Ульяновская, Иркутская и Оренбургская области.

«Нам важна динамика, то, насколько регион вовлечен в проект и насколько заметны будут изменения в городской среде. Наибольший балл по рейтингу набрала Саратовская область – суммарно она набрала 35 баллов, в том числе за наличие интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, программы инициативного бюджетирования, наличие главного архитектора и выполнение всех требований программы», — пояснил Андрей Чибис.

Последние места рейтинга заняли Краснодарский край и Амурская область (по 16 баллов). По 18 баллов получили Республика Тыва, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чукотский автономный округ, Рязанская область и Республика Калмыкия. Еврейская автономная область и Магаданская область получили по 19 баллов.

На сегодня в рейтинг входят 72 региона, которые приступили к реализации программы благоустройства в 2017 году. Регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности и регионы-«доноры», которые получили субсидию в апреле, будут оценены позднее.

В России в рамках приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды регионам было направлено 20 миллиардов рублей.

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Анастасия Болотина