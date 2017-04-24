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сегодня, 11:59 20

Амурская область стала худшей по благоустройству в рейтинге Минстроя

Амурская область стала худшей по благоустройству в рейтинге Минстроя

Минстрой России составил рейтинг эффективности реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Среди 72 регионов России Амурская область и Краснодарский край оказались на последнем месте, пишет Интерфакс.

О результатах рейтинга сообщил на форуме «Среда жизни. Квартира и город» заместитель руководителя Минстроя РФ Андрей Чибис. Первое место – у Саратовской области. В число лидеров вошли Белгородская и Новосибирская области, Хабаровский и Пермский края – они набрали по 32 балла. Третье место поделили Ульяновская, Иркутская и Оренбургская области.

«Нам важна динамика, то, насколько регион вовлечен в проект и насколько заметны будут изменения в городской среде. Наибольший балл по рейтингу набрала Саратовская область – суммарно она набрала 35 баллов, в том числе за наличие интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, программы инициативного бюджетирования, наличие главного архитектора и выполнение всех требований программы», — пояснил Андрей Чибис.

Последние места рейтинга заняли Краснодарский край и Амурская область (по 16 баллов). По 18 баллов получили Республика Тыва, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чукотский автономный округ, Рязанская область и Республика Калмыкия. Еврейская автономная область и Магаданская область получили по 19 баллов.

На сегодня в рейтинг входят 72 региона, которые приступили к реализации программы благоустройства в 2017 году. Регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности и регионы-«доноры», которые получили субсидию в апреле, будут оценены позднее.

В России в рамках приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды регионам было направлено 20 миллиардов рублей.

Просмотров всего: 1309

#Дальний Восток #жизнь #областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    3 часа назад

    дожились-миллиарды вкладывают в дороги

  • Blg-boy

    Blg-boy
    3 часа назад

    Вот это сенсация !!! Хоть здесь правду сказали,вкладывают это одно а результат другое, пилят,а в городе коллапс и асфальт размывает...

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    Как на Даренко в суд пусть подадут на Чибиса. Как он так посмел? Калита пусть опять ответ даст, что всё не так)))

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Blg-boy

    Вот это сенсация !!! Хоть здесь правду сказали,вкладывают это одно а результат другое, пилят,а в городе коллапс и асфальт размывает...



    А деньги - то, куда дели? Налоги людские?

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Вот и всё, что нужно знать о трудах праведных руководства области.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Истинное лицо единоросов, Козлова в целом! медаль ему на шею гудронную за это достижение! Денег не как вы знаете, но вы держитесь бодрячком!

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    А вот в МЕДИА рейтинге наш губернатор орел!!!))

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    20 миллиардов на 72 региона?

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    У нас вполне красивый город! В области не все так прекрасно, но кто был в других регионах поймёт что худшими точно быть не можем

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    А что вы хотели, нужно же украсть деньги!!!

  • V.M.

    V.M.
    57 минут назад

    Раз «нас посчитали» (с.мульт) , значит мы не входим в «Регионы с низким уровнем

    бюджетной обеспеченности».

    А чего тогда обл-и гор- администрации говорят, что бюджет не позволяет

    улучшать городскую среду?

    И я, как житель города, требую «наличия интернет-ресурса для обратной связи

    жителей»     города с администрацией, чтобы не здесь, на форуме ( спасибо, что он есть)

    писать про провалы на дорогах, неухоженные запущенные парки и скверы,

    отсутствие пляжей при 2 реках и жарком летнем климате, про малочисленные,

    к тому же, разрушающиеся фонтаны, про загубленные обрезкой деревья и т.д.

    Много проблем в городе.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    47 минут назад

    Знаток28

    У нас вполне красивый город! В области не все так прекрасно, но кто был в других регионах поймёт что худшими точно быть не можем



    Съездите в Райчихинск, Завитинск, проедте по БАМовским посёлкам и поймёте что точно худшая из худших.

  • СаняCh

    СаняCh
    45 минут назад

    Альберт Клубника
    Знаток28

    У нас вполне красивый город! В области не все так прекрасно, но кто был в других регионах поймёт что худшими точно быть не можем



    Съездите в Райчихинск, Заветинск, проедте по БАМовским посёлкам и поймёте что точно худшая из худших.


    Поселок он везде поселок. И у нас в регионе в и в других странах ситуация не лучше.

    А обратная связь от администрации есть, перейдите на их сайт

  • Лютцов

    Лютцов
    28 минут назад

    Морской человек

    Вот и всё, что нужно знать о трудах праведных руководства области.



    Да уж.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    21 минута назад

    Есть три вида лжи: ложь, крупная ложь и статистика. Где критерии отбора? Какими фактами оперировали? Новость ради новости. СМИ, я вам скажу, вы так себе

  • икс7

    икс7
    16 минут назад

    Та еще Штучка

    А вот в МЕДИА рейтинге наш губернатор орел!!!))



    работа по медиа рейтингам идёт и результат есть, зачем ему этим благоустройством области заниматься

  • Oldlord

    Oldlord
    15 минут назад

    Работа идёт!

    Результат виден. ©

  • Graf1977

    Graf1977
    15 минут назад

    мож это, питицию какую составить, что бы Мигули срок заменили на исправ.работы, пускай в кресле мэра или губернатора отрабатывает, он то по любому знает как сформировать комфортную городскую среду )))))

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    14 минут назад

    Каждый видит то, что ему хочется видеть. Если грамотный человек прочтет, то поймет, что речь о благоустройстве дворов, а не о дорогах, по которым все катаются. Это разные статьи расходов. Так что выпады о ремонте дорог общего пользования мягко говоря не к месту. Хотя, конечно, в благоустройство дворов в том числе входит и асфальтирование проездов во дворе.

  • Витком

    Витком
    3 минуты назад

    Ну вот и тролли подтянулись, воспитатель здесь, а где же старший в классе? Они,что,судя по никам,все пед заканчивали?

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