Кадыров пригласил священника освятить зал заседаний суда в Тамбовке

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Настоятель Тамбовского прихода в Амурской области освятил здание районного суда. Молитву иерей Александр Гладких прочел по приглашению руководителя ведомства. Сотрудников и само здание окропили святой водой.

В помещениях Тамбовского районного суда Александр Гладких прочел особые молитвы, в которых призывается благословение Божие на всех, кто собирается «благочестно» трудиться. На богослужении присутствовал и председатель суда Юрий Кадыров.

По завершении чина священник окропил здание и сотрудников суда святой водой, рассказал о пользе молитвы, а судьям объяснил, что известное евангельское выражение «не судите, да не судимы будете» касается личного отношения человека к человеку, и к профессиональным судьям не относится, так как их служение – основа правопорядка в обществе, сообщает пресс-служба Благовещенской епархии.

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Нино Кохреидзе