Коза-мутант с ухом, полным зубов, найдена в Турции (видео)

Фото: u-f.ru

Турецкий фермер, стригший овец, обнаружил в ушной раковине одного из своих животных растущую челюсть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet. Хозяин животного, житель провинции Газиантеп Али Думан рассказал, что во время стрижки он повредил машинкой ухо одной из овец.

«Но когда я решил поближе его рассмотреть, я понял, что это рот. Я очень испугался. Меня буквально начало трясти. Я в первый раз увидел нечто подобное», – признался потрясённый фермер.

Мужчина решил показать необычную овцу специалистам. Ветеринары осмотрели ухо животного и подтвердили: рот, несмотря на нестандартное анатомическое расположение, имеет несколько развитых зубов, снабжён слюнными железами и может выполнять глотательные движения. Однако, подчеркнули медики, образование в ушной раковине никак не связано с пищеварительным трактом.

«Я не думаю, что овца может есть этим ртом. Нам было бы интересно посмотреть, как это происходит, но владелец опасается за здоровье своего питомца», – отметил ветеринар Исуф Илдырым, под чьим наблюдением находится животное.

Илдырым предположил, что причиной подобной мутации мог стать повышенный радиационный фон в среде обитания или чрезмерное использование фермером химических кормов.

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Алексей Воскобойников