Благовещенский работодатель в суде ответит за невыплату зарплаты работникам
В суд прокурор Благовещенска направил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия «Формовочный завод». В общем, работодатель задолжал сотрудникам больше 2,5 миллиона рублей.
Уголовное дело возбудили по результатам проверки соблюдения трудового законодательства в ООО «Формовочный завод». Выяснилось, что работникам организации не выплатили 2 600 280 рублей.
В отношении директора было возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд. При этом задолженность перед работниками директор погасил еще до рассмотрения уголовного дела судом.
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