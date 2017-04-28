Благовещенский работодатель в суде ответит за невыплату зарплаты работникам

Фото: bpchel.ru

В суд прокурор Благовещенска направил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия «Формовочный завод». В общем, работодатель задолжал сотрудникам больше 2,5 миллиона рублей.

Уголовное дело возбудили по результатам проверки соблюдения трудового законодательства в ООО «Формовочный завод». Выяснилось, что работникам организации не выплатили 2 600 280 рублей.

В отношении директора было возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд. При этом задолженность перед работниками директор погасил еще до рассмотрения уголовного дела судом.

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Нино Кохреидзе