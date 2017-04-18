Омичи устроили небывалую давку в очереди за подешевевшим сахаром

Фото: youtube.com

Жители Омска, узнав о скидках на сахар в местном гипермаркете, устроили в магазине массовую давку. За 5 минут воинственно настроенные горожане умудрились разобрать тонну сахара. Об этом сообщается на сайте «НГС.Омск».

Омичи (преимущественно пенсионеры) выстроились в длинные очереди и устроили давку, сметая с прилавков заветный товар.

«Сегодня первый день акции по продаже сахара – 5 килограммов за 149 рублей. Он пользовался ажиотажным спросом. В 17:00 товар закончился. Завтра сахар привезут», – уточнили в гипермаркете.

В Интернете появился 4-минутный ролик, на котором запечатлено всё произошедшее. На кадрах видно, что покупатели пытались взять как можно больше упаковок сахара, но не могли выйти из очереди. Охранники магазина пытались успокоить посетителей и призвать их к порядку, но тщетно. «Если так себя вести будете, я не вынесу второй пакет. Сахар есть, но я не буду его выносить. Тихо! Вы можете успокоиться? Первый раз сахар увидели что ли?» – кричал грузчик магазина на обезумевшую толпу. После этого он начал выдавать сахар лично, а в это время охранники кричали друг другу и просили смотреть, чтобы в толпе не было детей. В считанные минуты грузчик раздал покупателям весь сахар (около тонны).

Как выяснилось позже, подобные давки произошли в ряде городов России. О подобных случаях сообщили в Тюмени, Краснодаре, Ростове и Красноярске. Ажиотаж спровоцировала SMS-рассылка сети гипермаркетов накануне акции, 11 мая. Отмечается, что в пересчёте на один килограмм цена сахара по акции – 29,8 рубля, что всего на несколько рублей дешевле чем в других сетевых магазинах.

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Алексей Воскобойников